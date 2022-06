„Da hört es bei mir auf“: Geissens-Opa Reinhold sauer wegen 1900 Euro teuren Schuhen von Davina Geiss

Die Geissens sind gerade zusammen mit dem Vater von Robert in Spanien. Als Davina mit Wildlederschuhen aufkreuzt, kann es Opa Reinhold nicht fassen: Die Treter haben 1900 Euro gekostet.

Monaco - Die beiden Töchter von Robert (58) und Carmen Geiss (57), Davina (18) und Shania (17), haben seit einiger Zeit ihre eigene Serie. Bei „Davina & Shania - We love Monaco“ (alle Infos über die RTL2-Serie) zeigen sie ihr Jetsetleben. Als Opa Reinhold Geiss (80), der Vater von Robert, vorbeischaut, kann er nicht fassen, wie viel Enkeltochter Davina für ihre Schuhe ausgegeben hat.

Davina Geiss trägt „Pantoffeln“ für 1900 Euro

„Hast du die Pantoffeln an?“, fragt Opa Reinhold, als er sich mit Davina Geiss (alles über die Tochter von Robert und Carmen) vor dem Haus trifft. Die Geissens machen derzeit Urlaub in Spanien und Davina trägt für den anstehenden Ausflug dunkelbraune Wildleder-Treter. Opa Geiss erklärt, er habe so etwas neulich auch gesehen, „da kostet sowas 17, oder nicht mal, 9,95 Euro.“

„Was haben die denn gekostet?“, will der neugierige Geiss deswegen wissen. Mit der Antwort von 1900 Euro hat er jedenfalls nicht gerechnet. Mit erhobenem Zeigefinger ermahnt er: „Tu den Opa nicht flunkern.“

„Da hört es bei mir auf“: Geissens-Opa Reinhold sauer wegen 1900 Euro teuren Schuhen von Davina Geiss

„Die haben sich wahnsinnig entwickelt, aber auch in eine Richtung, die vorher nicht so extrem war. Mit den Schuhen. Wenn ihr an die Schuhe denkt, und so weiter“, äußert sich Reinhold Geiss vor der RTL2-Kamera zu dem teuren Schuhwerk. Dann fügt er hinzu: „Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört es bei mir auf, weil könnte ich mir nicht leisten. Würde ich mir auch nie kaufen, tut mir leid.“

Verwendete Quellen: rtl.de/RTL/RTL+/Davina & Shania - We love Monaco