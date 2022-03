„Wie geht es Ihnen“: DSDS-Chef Florian Silbereisen nackt in der Sauna erkannt und angesprochen

Von: Lisa Klugmayer

Peinlich, peinlich: Florian Silbereisen plauderte in der zehnten DSDS-Folge über einen ziemlich unangenehmen Moment. Der Schlagerstar wurde nämlich mal nackt in einer Sauna erkannt.

Burghausen - Die neue DSDS-Staffel ging am Samstag (12. März 2022) in die mittlerweile zehnte und letzte Castingrunde. Mit dabei ist diesmal auch Kristina. Als die 29-Jährige von ihrem Arbeitsalltag als Saunaleiterin erzählt, erinnert sich Schlagerstar Florian Silbereisen an ein peinliches Erlebnis in einer öffentlichen Sauna, wie tz.de berichtet.

Zehnte DSDS-Castingrunde: Florian Silbereisen in Plauderlaune

Hohe Temperaturen, Saunaaufgüsse und jede Menge nackte Menschen: Alltag für Kristina. Die DSDS-Kandidatin ist nämlich Saunaleiterin. Ein Beruf, der die Jury zu faszinieren scheint. „Immer wenn du zur Arbeit gehts, sind alle um sich nackt. Wie ist das für dich?“, fragt Florian Silbereisen neugierig.

Florian Silbereisen in der zehnten Folge hinter dem DSDS-Jurypult © Screenshot RTL/Deutschland sucht den Superstar

Am Anfang sei es befremdlich gewesen, antwortet sie. Doch bevor Kristina ihr Gesangstalent unter Beweis stellen kann, hat Florian Silbereisen noch eine peinliche Anekdote für seine Jury-Kollegen und die DSDS-Fans zu Hause.

Nackt in der Sauna erkannt: Florian Silbereisen erzählt bei DSDS von peinlicher Begegnung

„Kennst du das auch?“, fragt Florian Silbereisen Ilse und Toby. „Wenn du in die öffentliche Sauna gehst und dann sitzt du da. Du möchtest nur entspannen und dann kommt jemand rein und fragt: ‚Ach, Mensch. Herr Silbereisen, wie gehts Ihnen? Wie war die letzte Show?‘. Und du sitzt nur da und denkst dir: Ooookay.“

Toby und Ilse scheinen diese Situation tatsächlich nicht zu kennen, lachen zwar, wechseln aber auch schnell das Thema. Für den Recall und den Auslandsrecall in Italien hat es für Kristina dann leider nicht gereicht. Ihre Version von Leas „Leiser“ konnte Florian Silbereisen und Co. nicht überzeugen. Die beiden hart umkämpften Tickets gingen diesmal an Charline und Melissa.

Ein anderes Thema, über das Florian Silbereisen gerne redet? Seine Ex Helene Fischer. Auch in der letzten DSDS-Folge plaudert der DSDS-Juror über seine Ex Helene Fischer. Diesmal verrät er, dass sie trotz Beziehung auf der Bühne Einzelkämpfer gewesen sind.

