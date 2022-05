Sávio Elio: Anne Wünsche verrät jetzt auch den Zweitnamen ihres Babys

Anne Wünsche verrät den vollständigen Namen ihres ersten Sohnes © instagram.com/anne_wuensche

Mit einer Fotostrecke auf Instagram verkündet Anne Wünsche den Zweitnamen ihres Babys. Ihr erster Sohn wird Sávio Elio heißen.

Berlin – Sie verrät, seien Zweitnamen! Mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) erwartet Anne Wünsche (30) derzeit ihr erstes gemeinsames Baby, das ein Junge werden wird. Die einstige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin befindet sich aktuell in der 32. Schwangerschaftswoche und ließ ihre Follower jetzt mit einem Update zu ihrer Schwangerschaft daran teilhaben, für welchen Zweitnamen sich die werdenden Eltern für ihren Nachwuchs entschieden haben.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram teilte die Schönheit jetzt vier Schnappschüsse, auf denen sie unter anderem auf einem Sofa posiert und stolz ihren wachsenden Babybauch zeigt. Auf den Fotos ist die Influencerin in Unterwäsche aus schwarzer Spitze dabei zu sehen, wie sie liebevoll ihre Hand auf ihre Babykugel legt und zufrieden in die Kamera lächelt. Auf einem der Bilder des Schwangerschafts-Updates ist zudem ein süßer Teddybär, ein Schnuller und ein runder Sticker mit dem Namen des ungeborenen Babys zu bewundern.

In der Bildunterschrift des Postings machte es die Mama in spe spannend und verkündete aufgeregt: „Es ist soweit …ich möchte euch gern den Zweitnamen von Sávio verraten.“ Die werdenden Eltern sollen sich nach langem Suchen schließlich für einen Zweitnamen entschieden haben und die TV-Persönlichkeit enthüllte: „Und mein Favorit passte super zu seinem Favoriten, also haben wir kombiniert: SÁVIO ELIO … Sávio Elio Wünsche.“

Anne Wünsche enthüllt den Zweitnamen ihres Babys

Die werdende Mutter fügte hinzu, dass es zunächst gar nicht so einfach gewesen sei, sich mit ihrem Partner auf einen Zweitnamen zu einigen. Sie verriet, dass sie und ihr Liebster unterschiedliche Meinungen hatten, als es um das Finden eines passenden Namens für ihren Sohn ging. Sie verriet: „Ich dachte wirklich, wir werden uns niemals einig - Denn die Namen, die ich gut fand, fand Karim nicht gut & die Namen, die er gut fand, fand ich nicht gut.“ Aber jetzt scheinen sich die YouTuberin und der Papa in spe sicher zu sein – mit dem Namen Sávio Elio hat das glückliche Paar schließlich doch noch einen sehr schönen Namen gefunden!