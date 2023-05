Schäfer Heinrich startet TikTok-Karriere – obwohl er „nicht mehr der Jüngste“ ist

Teilen

Der aus „Bauer sucht Frau“ bekannte singende Schäfer Heinrich hat jetzt einen TikTok-Account gestartet. Auf diesem will er Eindrücke aus seinem Alltag teilen. (Fotomontage) © TikTok/Schäfer Heinrich

Der aus „Bauer sucht Frau“ bekannte singende Schäfer Heinrich hat jetzt einen TikTok-Account gestartet. Auf diesem will er Eindrücke aus seinem Alltag teilen.

Für eine gute Tat ist es nie zu früh und selten zu spät. Das dachte sich wohl auch Schäfer Heinrich und erschließt sich im Alter von 56 Jahren noch einmal eine ganz neue Social-Media-Plattform. Auf seinem Instagram-Account hat er ein erstes Video für die vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebten Plattform hochgeladen.

In dem kurzen Clip wandte sich der „Bauer sucht Frau“-Star an seine „lieben Freunde und Fans“. Obwohl er „nicht mehr der Jüngste“ sei und sich auch nicht als TikToker sehe, würde er sich freuen, wenn ihm seine Fans auch auf TikTok folgten. Dazu schrieb er: „Ab sofort nehme ich Euch auch bei TikTok mit zu meinen Auftritten und auch auf meinen Hof. Ich freu mich, wenn Ihr mir bei TikTok folgt und viele Videos zu meinen Songs macht.“

Nach längerer Stille zurück in die Öffentlichkeit

Dass der singende Schäfer nur wieder so öffentlich auftritt, ist nicht selbstverständlich. Schließlich war es nach seiner Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten im TV doch zuletzt etwas ruhiger um ihn geworden. Nach einer längeren Fernseh-Pause durfte sich die Fan-Gemeinde von Heinrich Gersmeier dann um so mehr freuen, dass der beliebte Schäfer 2022 wieder auf den Bildschirm zurückkehrte.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Für die RTL2-Ausmiste-Serie „Der Trödeltrupp“ kamen nämlich erst die professionellen Aufräumer Sükrü Pehlivan und Otto Schulte zu dem Landwirt auf den Hof. Später im Jahr nahm der Schäfer dann beim „Kampf der Reality Stars teil“. Schließlich gab es im Februar 2023 sogar einen Kurzauftritt bei DSDS. Zu diesem kam es, weil Schäfer Heinrich gern einen befreundeten Kandidaten unterstützen wollte.