„Schattenseite an Dubai“: Nächsten Monate werden brutal für Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi ist im Moment nicht zum Lachen zumute. Der Influencerin stehen in Dubai schwere Zeiten bevor.

Dubai – Im August 2022 wanderte Anna-Maria Ferchichi (41) mit Ehemann Bushido (44) und ihren acht Kinder nach Dubai aus. Seither gibt die sie ihren mehr als 627.000 Fans regelmäßig Einblicke in ihr neues Zuhause in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dabei bemerkt die Frau des Rappers auch deutliche Unterschiede zu ihrem Leben in ihrer früheren Heimat in Deutschland. In ihrer Instagram-Story berichtet die sie jetzt von Dubais „Schattenseite“. Ferchichi und ihrer Familie stehen nämlich harte Zeiten bevor.

Anna-Maria Ferchichi meldet sich aus Dubai: „Hier geht die Welt unter“

Leicht gestresst meldet sich Anna-Maria Ferchichi in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans zu Wort. Der Influencerin scheint derzeit das Lachen vergangen zu sein. „Hier geht die Welt unter“, teilt sie in einer Videobotschaft ihren Fans mit und gibt auch den Grund an: „Drillinge, die krank sind, das ist kein Spaß.“ Etwas ausgelaugt erzählt Ferchichi, wie sie gerade Tag und Nacht im Einsatz ist, um sich um den Nachtwuchs zu kümmern. Dabei stehen wohl noch die schlimmsten Tage bevor, wie sie weiter verrät.

Eine der größten Herausforderung für die gesamte Familie dürfte nämlich das Klima in Dubai sein. „Weil jetzt wird‘s hier auch so krass heiß im Moment“, erklärt Ferchichi weiter. In den Sommermonaten bewegen sich die Höchsttemperaturen fast täglich um die 40 Grad. Doch die scheinen jetzt schon im Mai erreicht zu werden. „Das ist halt die Schattenseite an Dubai“, ächzt Ferchichi in ihrer Videobotschaft. „Man hat hier wirklich vier Monate, die überhaupt keinen Spaß machen.“

Anna-Maria Ferchichi: Kleiner Hoffnungsschimmer für Bushido und die Kids

+ Anna-Maria Ferchichi stöhnt über die nahende Hitzewelle in Dubai und die Arbeit, die sie mit ihren acht Kindern hat (hier mit einem ihrer Drillinge am Arm, Fotomontage). © Jon Gambrell/dpa & picture alliance/dpa/Bushido & Instagram @anna_maria_ferchichi

Auf diese Hitzewelle will sich die Familie gut vorbereiten. Doch auch der Pool und eine klimatisierte Wohnung scheinen für die Bedürfnisse der zehnköpfigen Truppe nicht ausreichend zu sein. Vor allem Ausflüge, Einkäufe und Autofahrten werden bei diesen Temperaturen zum Stresstest.

Umso mehr freut sich Ferchichi über einen kleinen Lichtblick am Horizont, der das Leben des Familienclans etwas erleichtern wird. „In fünf Tagen kommt unser Bus. Ich fass‘ es nicht“, teilte die Influencerin freudestrahlend auf Instagram mit. Bei der Hitzewelle ein Segen für die 41-Jährige. „Da braucht man den Bus“, betonte sie mit Nachdruck. Bei anderer Gelegenheit gab sie schon offen zu, dass die Kinder ihre Gutmütigkeit ausnutzen. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/anna_maria_ferchichi

