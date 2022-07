„Schatzi and I“: Laura Müller meldet sich nach langer Abwesenheit mit Michael Wendler zurück

Teilen

Michael Wendler und Laura Müller zelebrieren ihre Liebe auf Instagram © Instagram/Laura Müller

Lange war es zumindest auf ihren Social-Media-Kanälen still um Laura Müller und Michael Wendler. Jetzt melden sie sich nach langer Abwesenheit wieder zurück.

Florida- Michael Wendler (50) sorgte vor allem in der Presse immer wieder für Aufsehen. Grund dafür sind unter anderem seine Verschwörungstheorien rund um die Corona-Krise. Auf der Instagram-Seite seiner Frau Laura (21) ist es jedoch sehr still geworden. Diese Stille ist man von der Influencerin kaum gewohnt, da sie ihrem Michael oft Liebesgeständnisse auf der Social-Media-Plattform gemacht hat. Es gibt jedoch keinen Grund zur Panik, denn jetzt ist sie zurück mit einer frischen Liebesbekundung and ihren Ehemann.

„Schatzi und ich“, schreibt sie unter das Foto der beiden. Das Pic zeigt sie glücklich auf einem Boot im türkis blauen Wasser. Die Fans können sich jedoch nicht zu dem Post äußern, da die Kommentarfunktion sowohl auf diesem, als auch auf anderen Bildern ausgestellt wurde. Dennoch zeigt Laura mit ihrem Instagram-Post wieder, dass die beiden immer noch zusammenhalten und sie auch öffentlich zu ihrem Mann steht. Nach Deutschland zurück kommen werden die beiden jedoch eher nicht so schnell.

Laura Müller meldet sich mit Michael Wendler zurück

Wie es wohl beruflich läuft bei der Influencerin? Der Playboy-Chef zumindest machte bereits klar, dass das Playboy-Model nicht mehr von der Zeitschrift gebucht wird, solange sie noch mit dem Wendler zusammen ist.