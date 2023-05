Geheimdreh mit Marianne Sägebrecht in Murnau

Von: Maria Zsolnay

Marianne Sägebrecht dreht wieder fürs Kino © Astrid Schmidhuber

Großes Kino in Murnau! Marianne Sägebrecht dreht wieder. Die 77-Jährige Film-Legende steht für den neuen Kinofilm „Münter & Kandinsky“ vor der Kamera. Verfilmt wird die aufregende Liebesgeschichte der beiden Blauen-Reiter-Künstler Gabriele Münter und Wassily Kandinsky. Sägebrecht ist in einer Nebenrolle dabei.

ie sitzt vor dem hübschen Haus, lächelt in die Sonne, ihre wasserblauen Augen blitzen hellwach – Marianne Sägebrecht (77) sieht aus, wie einem Gemälde entsprungen! Um die Malerei geht es auch in ihrem neuesten Film: Münter & Kandinsky. Verfilmt wird die aufregende und vor allem aufreibende Liebesgeschichte zwischen Gabriele ­Münter und Wassily Kandinsky. Ein ambitioniertes Filmprojekt, für das die Produzenten Dr. Alice Brauner (Tochter von Legende Atze Brauner) und ­Michael Zechbauer nach monatelangen Verhandlungen sogar eine Drehgenehmigung für das denkmalgeschützte Münter-Haus in Murnau erhielten. In diesen Tagen wird dort gefilmt – ohne großes Aufhebens, denn es darf nichts verändert werden.



Am Set dabei: Marianne Sägebrecht, die in die Rolle der Pensionswirtin schlüpft, die Münter lange bei sich wohnen lässt. „Jemanden zu beherbergen, das liebe ich, da bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Deshalb habe ich auch diese dienende Rolle angenommen.“ Und weil sie Alice und Michael schon ewig kennt. Sie macht überhaupt nur das, wo ihr Herz hängt: „Ich bin ja anders, ich bin berüchtigt dafür, dass ich viele Sachen absage, die nicht stimmen. Gerade sollte ich eine Hexe spielen, in 42 Folgen, die Kinder frisst. Das geht gar nicht! Ich bin doch die Betta und die Frau Holle, da würden meine Kinder, also meine Fans, total enttäuscht sein“, sagt sie.



Das Drehbuch für Münter & Kandinsky hat Alice Brauner selbst geschrieben. „Es ist eine toxische Liebesgeschichte“, sagt sie. Münter hat Kandinsky geliebt, zusammen haben sie die Welt bereist, in Murnau unvergessliche Sommer erlebt, auch mit Franz Marc und August Macke, mit denen sie die legendäre Gruppe Der Blaue Reiter gründeten.



Doch Kandinsky wendet sich ab von Gabriele, als der Erste Weltkrieg ausbricht, flüchtet er in die Schweiz, später nach Moskau. Münter wird ihn nie wieder sehen, Kandinsky heiratet eine 30 Jahre jüngere Frau. Münter droht an ihrer Verbitterung zu zerbrechen.



„Die Geschichte hat mich total gepackt“, so Brauner. Die Idee dazu kam ihr, weil sie sich in ein Gemälde verliebte: „Die Familie von Michi hat ein Originalbild von Münter, ein Stillleben mit Blumen. Ich wollte mehr darüber wissen und tauchte ein, in Münters Leben und in diese Liebesgeschichte.“



Regisseur ist der Berliner Marcus O. Rosenmüller, nicht zu verwechseln mit dem Rosenmüller aus Hausham. Geplant ist, dass der Film im Frühjahr 2024 ins Kino kommt – mit einer Premiere in Murnau. Maria Zsolnay