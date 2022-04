Schauspieler Benedict Cumberbatch nimmt eine ukrainische Familie bei sich auf

Teilen

Benedict Cumberbatch wird eine ukrainische Familie bei sich aufnehmen © IMAGO/Matt Crossick

Auf die Ankunft einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie in seinem Zuhause wartet der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch (45).

London - «Sie haben es aus der Ukraine rausgeschafft, ich verfolge ihre Reise jeden Tag», sagte er dem Nachrichtensender Sky News. «Leider müssen sie sich gerade medizinisch behandeln lassen.» Er wolle der Familie «etwas Stabilität geben nach den Turbulenzen, die sie erleben mussten, und das wird in meinem Haus sein». Der Hollywood-Star («Sherlock», «Doctor Strange») hatte Mitte März bekannt gegeben, dass er für die Ukraine spenden und außerdem Flüchtlinge bei sich aufnehmen wolle. Der Kontakt wurde über eine Hilfsorganisation hergestellt. Der Londoner betonte, wie wichtig es sei, dass die Geflüchteten auch psychologische Betreuung zur Aufarbeitung von Traumata angeboten bekämen. Er zeigte sich erfreut über die große Hilfsbereitschaft vieler Menschen: «Es macht mich sehr stolz. Sehr, sehr stolz auf unser Land und sehr stolz darauf, was wir in unserer besten Form als menschliche Spezies sein können.» (dpa)