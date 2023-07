TV-Star Eisi Gulp: Von Kenia auf die Comedy-Bühne

Von: Teresa Winter

TV-Star Eisi Gulp mit Schauspiel-Schülerin Claudia Nimako (li.) und Comedy-Nachwuchs Doris Kache. © Heinz Weißfuß

Seine zweite Heimat ist Kenia! „Ich reise seit 40 Jahren nach Afrika“, erzählt Schauspieler Eisi Gulp (67). In seinem Lieblingsland traf er auch -Doris -Kache. Er holte die Kenianerin zu sich ins Chiemgau und hilft ihr nun, in der Unterhaltungsbranche Fuß zu fassen.

„Ich möchte versuchen, Doris auf die Bühne zu bringen, weil sie meiner Meinung nach eine absolut talentierte Stand-up-Comedian ist, die so witzig sein kann“, sagt Gulp.

Er selbst hat eine Nummer für Doris geschrieben, die der Filmstar in sein neues Programm Tagebuch eines Komikers einbauen möchte. „Doris muss jetzt noch richtig Deutsch, beziehungsweise Bairisch lernen. Sie hat aber ein totales Talent für die baierische Aussprache“, sagt Gulp. Drei Monate lang bleibt seine Zieh-Tochter, wie er Doris nennt, jetzt erstmal in Deutschland, „dann schauen wir, wie wir das mit Visa und so regeln“.

Gulps Sohn lebte in Thailand

Der TV-Star selbst plant seine nächste Reise erst wieder Ende des Jahres. „Im Sommer fahre ich eigentlich nie weg.“ Wohin es gehen wird, weiß Gulp noch nicht. Vielleicht wieder nach Thailand. „Mein jüngerer Sohn war sechs Jahre dort als professioneller Muay-Thai-Kämpfer, da habe ich ihn öfter besucht und bin ein Thailand-Fan geworden.“