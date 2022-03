Schauspieler Heinz Hoenig wird mit 70 nochmal Papa: „Die Meinung dieser Menschen ist mir piepegal“

Schauspieler Heinz Hoenig wird mit 70 nochmal Papa: „Die Meinung dieser Menschen ist mir piepegal“ © Christian Charisius dpa

Heinz Hoenig erwartet zusammen mit seiner Frau Annika erneut ein Baby. Die späte Vaterschaft mit 70 macht dem Schauspieler nichts aus.

Heinz Hoenig (70) hat bekannt gegeben, dass er noch einmal Vater wird. Der Schauspieler und seine Frau Annika Kästen-Hoenig (36) erwarten ein Baby. Das Kind wird voraussichtlich im Oktober das Licht der Welt erblicken. Heinz Hoenig ist seit März 2019 mit der eximierten Krankenschwester verheiratet und ihr erster gemeinsamer Sohn Juliano ist mittlerweile 14 Monate alt.

Im Oktober ist es soweit

Ob das neue Baby ein Junge oder ein Mädchen wird, ist noch nicht bekannt. Die werdende Mutter meinte in einem Interview mit der Zeitschrift Frau im Spiegel „Ich bin in der zwölften Woche. Auch ich freue mich riesig. Jetzt sind die kritischen drei Monate überstanden. Das ist ein gutes Gefühl.“ Teil der Familie sind neben dem gemeinsamen Sohn Juliano auch die Kinder der beiden aus früheren Beziehungen. So hat Annika ihre Tochter Juane (15) in die Beziehung mitgebracht und Heinz Hoenig hat Tochter Paula und Sohn Lucas (32) aus erster Ehe.

„Die Meinung dieser Menschen ist mir piepegal“

Diese späte Chance auf einen erneuten Familienzuwachs freut die Eheleute. Mit 70 erneut Vater zu werden erfüllt Heinz Hoenig. So sagte der Schauspieler kürzlich: „Meine Freude ist riesengroß. Ich bin so glücklich und voller Dankbarkeit“. Das Alter spielt für ihn keine Rolle: „Die Meinung dieser Menschen ist mir piepegal. Die sollen mal schön vor ihrer eigenen Tür kehren und zusehen, dass sie selbst glücklich werden. Wir kümmern uns ja auch um unser eigenes Glück.“