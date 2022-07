Klärung vor Gericht: Cathy und Mats Hummels sollen die Scheidung eingereicht haben

Teilen

Mats Hummels und Cathy Hummels befinden sich im Scheidungsprozess. © Screenshot Instagram/aussenrist15 und picture alliance/dpa/Peter Kneffel

Cathy und Mats Hummels waren einst ein richtiges Traumpaar, jetzt gehen sie getrennte Wege. Nach zahlreichen Medienberichten wird jetzt berichtet: Die beiden sollen die Scheidung eingereicht haben. Es wird vor Gericht verhandelt.

München - 2015 war es, als Mats Hummels (33; alles über seine Karriere) seine Cathy (34, damals Fischer) in München heiratete. Die beiden lernten sich 2007 kennen und lieben – er war damals Fußballspieler beim FC Bayern, sie wurde gerade zur „Miss FC Bayern“ gekürt. 14 Jahre nach ihrem Zusammenkommen gab es erste Berichte über eine Trennung, es folgten schlagzeilenreiche Turteleien von Mats mit anderen Frauen. Keine der beiden Parteien äußerte sich zu einer Trennung bisher öffentlich, doch nun scheint es fix zu sein: Laut einem Bild-Bericht haben die beiden die Scheidung schon vor einiger Zeit eingereicht.

Mats Hummels und Cathy endgültig getrennt

Mats Hummels wurde bereits knutschend im Club im Urlaub abgelichtet, Ex-GNTM-Gewinnerin Céline Bethman veröffentlichte Chatnachrichten und Date-Fotos mit Mats Hummels und auch weitere Liebeleien wurden dem BVB-Spieler Mats Hummels nachgesagt.

Cathy Hummels dagegen zelebrierte währenddessen den Familienzusammenhalt, veröffentlichte Bilder von sich und Mats mit ihrem gemeinsamen Sohn Ludwig und kommentierte mit „#bestdad“ unter ein Instagramfoto von Mats.

Cathy und Mats Hummels haben die Scheidung eingereicht

Die Bild-Zeitung berichtet nun: Mats und Cathy hätten die Scheidung schon vor einiger Zeit eingereicht. Allerdings gäbe es bei den beiden keinen Ehevertrag, weswegen Verhandlungen über das Millionenvermögen der beiden noch laufen. Mats verdient als gefeierter BVB-Star, Cathy ist erfolgreiche Influencerin, Moderatorin, Buchautorin und hat ebenfalls eine eigene Karriere.

Keiner der beiden Hummels äußerte sich bisher zu den Berichten. Cathy Hummels setzte aber einen vielsagenden Instagrampost mit folgenden Textzeilen ab: „Wenn sich eine Tür schliesst, dann öffnet sich eine Neue. Ich mag Veränderungen nicht so gern. Aber sie zu akzeptieren hilft einem, auch wenn es weh tut. Ich akzeptiere es und bin wie immer so gut es geht positiv. Für Ludwig. Für mich. Für unser Leben. Let‘s go. Nur wohin?“ Die 34-Jährige teilt in ihrer Instagram-Story sonst viele Details ihres Alltags. Neulich morgens trat Cathy Hummels barfuß in den Durchfall ihres Hundes. Verwendete Quellen: Bild, picture alliance, instagram.com/aussenrist15