„Hochzeit auf den ersten Blick“-Star Melissa verrät: So teuer war die Scheidung von Philipp

Von: Diane Kofer

Melissa und Philipp heirateten bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ – doch ihre Beziehung scheiterte. Die Trennung kam dem TV-Brautpaar teuer zu stehen. Melissa verrät, wie viel die Scheidung kostet.

Hamburg – 2019 schienen Melissa (30) und Philipp (36) bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ ihr großes Glück gefunden zu haben. Das Paar trat vor den Altar und führte auch nach der TV-Show eine harmonische Beziehung – zumindest kurzzeitig. Mittlerweile sind die Eltern eines Sohnes getrennt und zerstritten. Doch das Scheidungsdrama hinterlässt nicht nur seelische Wunden – auch die Kosten schmerzen.

Nach „Hochzeit auf den ersten Blick“ getrennt: So teuer ist Melissa und Philipps Scheidung

Ihre Liebe begann eigentlich ziemlich märchenhaft: Melissa und Philipp traten sich in der TV-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ zum ersten Mal gegenüber – und zwar direkt vorm Traualtar. Die beiden verliebten sich ineinander und krönten nach Ausstrahlung der sechsten Staffel ihr Glück mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes. Doch die Beziehung hielt nicht. Nach 47.260.800 Sekunden, wie die Hamburgerin selbst berechnet hat, war die Ehe endgültig beendet. „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmerin Melissa ist offiziell geschieden. Doch die Scheidung kostete sie nicht nur Nerven, sondern auch viel Geld.

Auf Instagram veranstaltet die TV-Bekanntheit eine Fragerunde, in der sich viele Fans besonders für die Scheidung interessieren. Jemand will von Melissa wissen, mit welchen Kosten bei einer Scheidung zu rechnen ist. „Mehrere Tausend Euro“, antwortet sie prompt und führt das auch noch etwas genauer aus. Denn aufgrund des Sorgerechtsstreits um ihren Sohn, den sie in der Öffentlichkeit „Mucki“ nennt, kamen weitere Verfahren hinzu. „Am Ende denke ich, dass ich 20.000 bis 30.000 Euro für Anwalt und Co. gezahlt habe“, schildert sie.

Diese „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paare sind noch zusammen In zehn Jahren „Hochzeit auf den ersten Blick“ gab es weitaus mehr Trennungen als glückliche Beziehungen. Ein paar Paare sind aber noch zusammen. Jaqueline und Peter (Staffel 9) Michaela und Oliver (Staffel 9) Simone und Marcus (Staffel 8) Annika und Manuel (Staffel 7) Ramona und Stephan (Staffel 3) Quelle: sat1.de

Sorgerechtsstreit: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Philipp gibt sich geheimnisvoll

Dass die beiden gerichtliche Auseinandersetzungen haben – daraus haben sie kein Geheimnis gemacht. In erster Linie geht es dabei um ihren gemeinsamen Sohn. Philipp hatte zuerst angegeben, den Kleinen nicht sehen zu wollen, seine Aussage dann aber revidiert. Im Netz wollen seine Fans nun wissen, ob er „Mucki“ bald wiedersehen wird. Philipp gibt sich daraufhin aber geheimnisvoll und schreibt: „Alles zu seiner Zeit.“

Melissa und Philipp waren nach „Hochzeit auf den erste Blick“ zwar ein Paar, trennten sich aber schließlich. Melissa verrät nun, wie teuer die Scheidung der TV-Ehe wirklich war. © Instagram/ melissa_aufdenerstenblick, Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1 (Fotomontage)

Philipp und Melissa sind nicht die einzigen Hadeb-Stars, deren Beziehung nach dem TV-Experiment gescheitert ist. Trotzdem verkuppeln die Experten weiterhin Singles vor laufender Kamera. Auch aktuell läuft eine neue Staffel der Liebesshow. Doch „Hochzeit auf den Blick“ entpuppt sich als Quoten-Fiasko für Sat.1. Verwendete Quellen: melissa_aufdenerstenblick