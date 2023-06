Scheidungsgerüchte mehren sich: Meghan Markle „bettelt die Leute an, mit ihr abzuhängen“

Von: Susanne Kröber

Teilen

Meghan Markle amüsiert sich aktuell lieber ohne Ehemann Prinz Harry. Sind die Scheidungsanwälte bereits alarmiert?

Montecito – Mit Dementis geizten Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) in letzter Zeit nicht gerade. Harry nutzt ein privates Hotelzimmer als Zufluchtsort vor Meghan? „Das ist nicht wahr“, ließen die Sussexes direkt offiziell verlauten. Die Paparazzi-Verfolgungsjagd durch New York war von Prinz Harry und Meghan nur inszeniert? Eine Sprecherin nennt die Behauptungen laut New York Times „abscheulich“. Doch jetzt sehen sich Meghan und Harry gar mit Scheidungsgerüchten konfrontiert – und schweigen.

Macht sich Meghan Markle zur Lachnummer? Keiner will mit Prinz Harrys Ehefrau ausgehen

„In der Ehe soll es schon länger Probleme gegeben haben. Ich habe aus fünf absolut zuverlässigen Quellen gehört, dass Harry vor einigen Monaten die Anwälte eingeschaltet hat“, erklärt Lady Colin Campbell (73) gegenüber GB News. „Wenn es echte Probleme in der Ehe gibt, was anscheinend der Fall ist, wird es Harry schwerfallen, sich daraus zu befreien“, prophezeit die britische Autorin. Schließlich war es Prinz Harry, der seiner Heimat Großbritannien den Rücken gekehrt hat, um mit Meghan und den Kindern Archie (4) und Lilibet (2) im kalifornischen Montecito glücklich zu werden.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Meghan Markle scheint jedenfalls in der 11-Millionen-Villa die Decke auf den Kopf zu fallen, denn offenbar ist die ehemalige „Suits“-Schauspielerin in Ausgeh-Laune. „Ich war neulich Abend auf einer Party und habe mit jemandem über diese Leute gesprochen“, so Hollywood-Podcaster Tim Dillon (38) laut The Sun. „Sie [Meghan] hat der Person, mit der ich dort war, eine SMS geschrieben. Ich bin auf der Party und sie zeigen mir SMS von dieser Frau, die die Leute anbettelt, mit ihr abzuhängen.“ Auch wenn einige Leute Meghan geantwortet hätten – sie sei schließlich eine Herzogin – habe man hinter ihrem Rücken über sie gelacht.

Keine Lippenbekenntnisse zum Hochzeitstag Am 19. Mai feierten Prinz Harry und Meghan Markle ihren 5. Hochzeitstag, doch der blieb von den Sussexes öffentlich unkommentiert, was viele Fans überraschte. Ob das Ausbleiben liebevoller Social-Media-Posts nun ein weiteres Argument für eine Ehekrise der beiden ist oder lediglich den Rückzug ins Private markiert, wissen nur die beiden.

Krisengerüchte mehren sich: Meghan feiert ohne Harry, die Scheidungsanwälte stehen bereit

Mangelnde Begleitung scheint Meghan Markle jedoch nicht vom Feiern abzuhalten, zuletzt wurde die Herzogin von Sussex „ständig auf Partys“ angetroffen, wie Society-Reporterin Petronella Wyatt (55) im Mai via Twitter verriet. „Sie neigt dazu, Harry zu Hause zu lassen.“ Prinz Harry und Meghan gehen vermehrt eigene Wege. Sollten die Alleingänge tatsächlich in einer Scheidung enden, stände auch die gemeinsame Marke der Sussexes vor dem Aus, mit der die beiden bisher gutes Geld verdient haben.

Steht die Ehe von Prinz Harry und Meghan Markle vor dem Aus? (Fotomontage) © IMAG/i Images/PPE

Auch Paul Burrell (64), der frühere Butler von Prinzessin Diana (36, † 1997), stellt die Langlebigkeit der Ehe von Prinz Harry und Meghan infrage, gibt laut GB News allerdings zu bedenken: „Wenn er diese Beziehung jetzt aufgeben würde, würde er seine Kinder verlieren, weil Meghan sie in Amerika behalten würde und er sie nicht sehen würde.“ Auf lange Sicht ist sich Dianas Ex-Butler jedoch sicher, dass sich Prinz Harry von Meghan Markle trennen wird: „Wir alle wissen, dass es passieren wird.“ Verwendete Quellen: gbnews.com, nytimes.com, thesun.co.uk, Twitter