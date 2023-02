„Scheiß Kanaken“: Reality-Star Henrik Stoltenberg wegen Nazi-Sprüchen verurteilt

Mehrmals war Henrik Stoltenberg im letzten Sommer durch rassistische Parolen in Erscheinung getreten. Nun stand er deshalb in Köln vor Gericht.

Köln – Zuletzt hatte der „Love Island“-Teilnehmer Henrik Stoltenberg (26) große Pläne bekannt gegeben. Er hat letzten Herbst in Moers in einer alten Tankstelle eine Schule eröffnet, um dem Nachwuchs das Influencer-Geschäft nahezubringen. „Anstatt immer nur von Trash-TV zu Trash-TV zu gehen, kann man vielleicht auch etwas Größeres bewegen“, hatte der Enkel des verstorbenen CDU-Politikers Gerhard Stoltenberg (†73) damals getönt.

Doch nun steht er wegen eines ganz anderen Sachverhaltes in den Schlagzeilen. Bereits im Sommer 2022 war er zum ersten Mal polizeilich bekannt geworden, als er in Köln nachts „Heil Hitler!“ aus dem Fenster seiner Wohnung gerufen hatte. Zu einem späteren Zeitpunkt hatte er vor Beamten „Scheiß Kanaken!“ geschrien, nachdem diese eingeschritten waren, weil Stoltenberg an einer Baustelle randalierte. „Man müsste den allen den Hals abschneiden“, soll er laut Zeugenaussagen gewütet haben, wie bild.de berichtete.

Henrik Stoltenberg vor Gericht: Das ist das Urteil

Am Mittwoch (22. Februar 2023) musste der Reality-TV-Darsteller deshalb vor dem Landgericht Köln Rede und Antwort stehen. Er versicherte, dass er keine rechte Gesinnung habe und soll gesagt haben: „Ich war an den beiden Tagen stark angetrunken, bin aber kein Rassist. Das Ganze tut mir jetzt leid.“ Ein User schrieb daraufhin auf Stoltenbergs Instagram-Profil in einem Kommentar: „Wenn ich betrunken bin, gröle ich so etwas nicht herum. Nie. Never.“ Auch das Gericht ließ sich nicht von den Reue-Bekundungen erweichen und verurteilte den Influencer wegen Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro.