„Scheißkerle? Hatte ich viele“: Schlagerstar Michelle ätzt gegen ihre Ex-Partner

Dieser Song hat es in sich: Michelle teilt mit dem Lied „Scheißkerl“ gegen ihre Verflossenen aus und lässt diese in keinem guten Licht dastehen.

Schlagerstar Michelle (50) rechnet ab! Auf ihrem neuen Album „30 Jahre Michelle ⎼ Das war’s… noch nicht“ sticht sofort der Song „Scheißkerl“ heraus, der deutlich macht, dass die Sängerin noch eine Rechnung mit so manchen Männern in ihrem Leben offen hat. „Scheißkerle? Hatte ich viele“, gibt Michelle im Interview mit dem Express ganz offen zu.

Konkrete Namen will sie allerdings nicht nennen. „Ich meine da jetzt keinen bestimmten, sondern es geht ja auch um Geschichten, die man im Leben erlebt hat. Und ich hatte ja tatsächlich schon viele von diesen ‚netten‘ Männern in meinem Leben“, erklärt die ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin. „Aber ich glaub, es geht auch darum, dass sich die Menschen mit einer Geschichte identifizieren können.“

Michelle hat bereits eine ganze Reihe von Beziehungen und zwei Ehen hinter sich. Von 1995 bis 1999 war sie mit dem ehemaligen Wind-Sänger Albert Oberloher (59) verheiratet, anschließend bändelte die Künstlerin drei Jahre lang mit ihrem Schlagerkollegen Matthias Reim (64) an. Ihrer dritten großen Liebe Josef Shitawey gab Michelle 2007 das Jawort. Doch auch diese Ehe zerbrach nach wenigen Jahren. Aus den drei Beziehungen hat die Musikerin die Töchter Celine Oberloher (25), Marie Reim (22) und Mia Shitawey (14). Zuletzt war sie mit Feuerherz-Star Karsten Walter (29) und später mit dem Kölner Regisseur Daniel Zlotin (37) zusammen.

Michelle ist glücklicher Single

Auf die wahre Liebe wartet Michelle leider weiter vergeblich. Das sei aber gar nicht schlimm, versichert sie: „Ich bin weder auf der Suche, noch muss ich was finden.“ Die „Nicht verdient“-Interpretin ist schließlich lieber Single, als erneut in einer unglücklichen Beziehung zu landen. „Aber ich glaube, dass mir das nicht mehr passieren würde, weil ich da schon vorsichtiger geworden bin“, fügt sie hinzu.

Ganz ausschließen kann es die dreifache Mutter natürlich nicht, sich erneut in den falschen zu verlieben. „Wenn man die rosarote Brille anhat, hat man die rosarote Brille an. Dann ist erstmal alles toll. Und dann verbirgt sich so ein Scheißkerl manchmal hinter dieser rosaroten Brille“, weiß sie.