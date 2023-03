„#scheisszeit“: Nach Daniela Katzenberger hängt jetzt auch Iris Klein am Tropf

In ihrer Instagramstory wünscht Daniela Katzenberger ihrer Mutter Iris Klein gute Besserung. Was hat es damit auf sich?

Kult-Blondine Daniela Katzenberger (36) erholt sich selbst gerade von einer dicken Erkältung. Nun ist sie auf dem Wege der Besserung, „Da bin ich, noch am Leben“, meldete sie sich bei ihren Fans in einer Instagramstory. „Gegen Abend heute habe ich mich fast wieder normal gefühlt“, berichtet sie weiter. Bei der Erholung hat ihr offenbar geholfen, sehr lange zu schlafen und „Germanys Next Top Model“ zu schauen.

Jetzt auch das noch: Nach dem wochenlangen Affären-Drama ist Iris Klein krank geworden. Ihre Tochter Daniela Katzenberger teilt ein Bild vom Arm ihrer Mutter, in dem eine Infusionsnadel steckt. © Screenshot/Instagram/danielakatzenberger; Screenshot/Instagram/iris_klein_mama (Fotomontage)

Doch nun hat es auch ihre Mutter Iris Klein (55) erwischt! Das ist einer weiteren Story der „Katze“ zu entnehmen. Auf einem Foto ist der Arm der Frau Mama zu sehen, in dem eine Infusionsnadel steckt. Ganz offensichtlich musste sich nun also auch Mutter Iris in medizinische Behandlung begeben und hat eine Infusionstherapie erhalten. Der Grund scheint eine erneute Infektion mit dem Corona-Virus zu sein. Jedenfalls schrieb die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story: „Mist ... Corona is back.“

Iris Klein macht eine „Scheißzeit“ durch

Für Iris Klein ist es bereits der zweite Krankenhausaufenthalt innerhalb kurzer Zeit. Schon im Februar musste sie wegen eines akuten Gesundheitsproblems ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ihrer schwierigen Trennung und einer öffentlichen Schlammschlacht mit Noch-Ehemann Peter Klein (55) und dessen angeblicher Affäre Yvonne Woelke (41) ist eine Corona-Infektion nun mit Sicherheit das Letzte, was die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser gebrauchen kann. Tochter Daniela wünscht ihr jedenfalls gute Besserung und findet: Ihre Mama macht gerade eine echte „Scheißzeit“ durch.