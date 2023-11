Der Catherine-Fluch: Birgt Kate Middletons Name ein dramatisches Schicksal

Von: Annemarie Göbbel

Kate Middleton wird die sechste Queen Catherine auf dem britischen Thron werden, wenn Prinz William das Zepter übernimmt. Leider erging es ihren Vorgängerinnen häufig wenig gut.

London – Kate Middleton (41) ist den meisten als sympathische Ehefrau Prinz Williams (41) bekannt. Zunächst eroberte sie als Herzogin Kate von Cambridge, seit der Krönung König Charles III. (74) auch als Prinzessin von Wales die Herzen. Als künftige Königin Catherine steht sie in einer Reihe, die Abergläubische nicht als gutes Omen deuten würden.

„Eine Catherine wurde verlassen, eine andere enthauptet, eine dritte – fälschlicherweise – beschuldigt, den König vergiftet zu haben“. Kates royale Namensvetterinnen wurden auf unterschiedliche Weise vom Pech verfolgt und häufig von ihren Ehemännern misshandelt, hatte Autor Robert J. Casey (72, †1962) festgestellt und sogar ein Buch darüber geschrieben.

In „The Catherine Code“ berichtet Casey von einer bemerkenswerten Reihe von genealogischen, genetischen und anderen Verbindungen, die Kate Middleton betreffen, die mit ihrer Heirat im Jahr 2011 angeblich eine 150 Jahre alte Prophezeiung erfüllte, da ihr Hochzeitstag (29. April 2011) auf den Todes- und Gedenktag der Heiligen Katharina von Siena (33, †1380) fiel.

Catherine von Valois (35, †1437) Als Tochter von Karl VI. von Frankreich und Isabella von Bayern, wurde sie in der Kindheit von beiden Eltern vernachlässigt. Ihr Vater litt unter Wahnsinnsanfällen, während die Mutter ihrer Tochter gegenüber gleichgültig war. Sie litt an einer schweren Krankheit, an der sie am 3. Januar 1437 starb.

Catharina von Aragon (50, †1536) Sie ist die erste Ehefrau Heinrichs VIII und wurde abgeschoben. Ab Dezember 1535 fühlte sich Katharina unwohl und starb am 7. Januar 1536 an einer Krebserkrankung auf Schloss Kimbolton. Sie wurde jedoch in solcher Eile einbalsamiert, dass man eigentlich immer von einem Giftmord ausgegangen war.

Catherine Howard (17-23, †1542) Sie war von 1540 bis zu ihrem frühen Tod die fünfte Ehefrau des englischen Königs Heinrich VIII. Sie wurde im Tower enthauptet.

Catherine Parr (36, †1548) Sie war die sechste und letzte Gattin von König Heinrich VIII. Sie starb sechs Tage später am Kindbettfieber. Es gab jedoch auch Theorien, dass Catherine von ihrem Mann vergiftet worden sein könnte, da sie seine Pläne störte.

Catharina von Braganza (67, †1705) Sie wurde mit dem englischen König Charles II. verheiratet, aber als Katholikin nicht zur Königin gekrönt. 1678 wurde sie beschuldigten, den König vergiften zu haben, um seinen römisch-katholischen Bruder Jakobus auf den Thron zu setzen. Katharina starb an den Folgen einer plötzlich auftretenden Kolik.