Schiefe Körperhaltung - Jürgen Milski gibt Gesundsheitsupdate: „Kann man gar nix machen“

Jürgen Milski war vor kurzem mit krummen Rücken zu sehen. Nun gibt er ein Update zu seiner Diagnose. (Fotomontage) © Instagram/Jürgen Milski

Jürgen Milski war vor kurzem mit krummen Rücken zu sehen. Nun gibt er ein Update zu seiner Diagnose.

Jetzt gibt es endlich ein Update von Jürgen Milski (58) über seine Gesundheit. Der Fernsehmoderator und Schlagersänger hatte vor kurzem ein Video gepostet, das seine Fans sehr erschreckt hat. Denn in dem Video war der Rücken des 58-Jährigen extrem krumm. Nun postete Jürgen Milski erneut ein Video auf Instagram, in dem er erklärt, wie es um seine Gesundheit steht.

In dem Video ist der Sänger in seinem Auto zu sehen und meint: „Ich bin dann zum Arzt gegangen, habe Spritzen bekommen und bin an den Tropf gelegt worden. Jetzt geht es wieder einigermaßen. Vor ein paar Tagen habe ich dann ein MRT machen lassen. Und jetzt stehe ich gerade vor dem Onkel Doktor und bekomme jetzt gleich die Diagnose mitgeteilt. Und dann werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen, was ich da hinten am Rücken habe.“ Seine Fans nehmen großen Anteil und der Sänger fügt hinzu: „Viele haben mir ja geschrieben: ‚Das kann das sein… Das kann das sein…‘ Wir sind alle keine Ärzte. Und jetzt möchte ich mich mal auf das Urteil eines Orthopäden verlassen.“

Ein Orthopäde sorgt für Klarheit: Die Diagnose steht fest

Direkt nach seinem Besuch beim Arzt, klärt Jürgen Milski seine Fans auf Instagram auf: Seine Wirbelsäule ist instabil, denn er hat Gleitwirbel. Er meint: „Da kann man großartig gar nix machen. Ich muss ein paar Übungen machen für mich, um das vielleicht dadurch ein bisschen in den Griff zu bekommen.“ Seine Follower kommentieren unter dem Video: „Gute Besserung weiterhin.“ und ein anderer Fan schreibt: „Weiter gute Besserung Jürgen . Wenn man es mit Übungen in den Griff bekommt ist ja alles gut“. Derzeit ist keine Operation geplant.