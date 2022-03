Lebensgefahr bei Marianne und Michael: Schlagerstar erleidet Schlaganfall

Von: Alica Plate

Sänger Michael Hartl (72) vom bekannten Schlager-Duo Marianne und Michael erlitt in den frühen Morgenstunden am Donnerstag einen Schlaganfall. © DPA Picture Alliance

Tragische Neuigkeiten bei Michael und Marianne: Schlagersänger Michael Hartl erlitt am Donnerstag, den 10. März im Alter von 72 Jahren einen Schlaganfall. Nun meldet sich seine Frau zu Wort.

Eine Nachricht, welche die Schlagerbranche zu tief erschüttert - Sänger Michael Hartl (72) erlitt am frühen Morgen des 10. März einen Schlaganfall (weitere Schlagernews auf unserer Themenseite). Seine Frau Marianne alarmierte aufgrund von Atemproblemen ihres Mannes direkt den Notarzt - wenige Stunden nach dem Vorfall spricht die 69-Jährige über den tragischen Moment, wie tz.de berichtet.

Michael und Marianne Hartl deutsches Moderatoren- und Gesangsduo Geboren Michael 18. März 1949 (Alter 72 Jahre) in Köflach, Österreich und Marianne 7. Februar 1953 in München-Giesing Verheiratet seit 9. September 2016 Erfolgstitel Nimm’s leicht, nimm mich, Unser Land, Heut kuschel ich mit dir

Diagnose Schlaganfall - Michael Hartl wird notoperiert

Weil ihr Mann in den frühen Morgenstunden schlecht Luft bekam, fackelte Marianne nicht lange und rief direkt den Notarzt. Angekommen im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte einen Schlaganfall. Für seine Frau eine Schreckensmoment, den sie so schnell nicht vergessen wird.

Der 72-Jährige wird nach der lebensbedrohlichen Diagnose direkt für eine Not-OP vorbereitet. Es folgen Momente des Bangens - dann die erlösende Nachricht: Michael Hartls Zustand ist stabil.

Marianne und Michael Hartl vor einem Interview gemeinsam auf dem Viktualienmarkt. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Die Operation verlief zwar gut, dennoch ist mit einem Schlaganfall nicht zu Spaßen - das musste auch das erfolgreiche Schlager-Duo am eigenen Leib erfahren. Denn der 72-Jährige wird derzeit rund um die Uhr auf der Intensivstation behandelt und befindet sich noch im künstlichen Koma. Seine Liebste möchte sich davon aber nicht unterkriegen lassen.

Gegenüber Bild macht sie ihren gemeinsamen Fans Hoffnung: „Michael ist stark und ein Kämpfer, er wird es schaffen und bald wieder gesund werden.“ Eine Botschaft, die sicherlich vielen Hoffnung geben wird.

Michael Hartl half wenige Tage vor seinem Schlaganfall ukrainischen Flüchtlingen

Von Schmerzen war bei Michael Hartl Anfang der Woche noch keine Rede - völlig selbstlos organisierte er einen Hilfsgüter-Transport in die Ukraine, um Geflüchteten in Not zu Helfen. Am 10. März sollte der Wagen beladen werden, doch dann kam alles anders.

Denn der Wunsch des 72-Jährigen, den Transporter selbst an die ukrainische Grenze zu fahren, ist geplatzt. „Michael hat sich in den letzten Tagen bei der Vorbereitung des Transports völlig verausgabt. Er wollte unbedingt helfen. Jetzt ist er es, der auf Hilfe angewiesen ist“, so Marianne gegenüber Bild.

Marianne Hartl hatte kürzlich ebenfalls eine Notoperation

Michaels Schlaganfall - nicht der erste Schicksalsschlag im Hause Hartl. Denn auch die 69-Jährige musste sich vor knapp drei Wochen einer Notoperation unterziehen. Bei einem Sparziergang stürzte Marianne und erlitt dabei einen Bruch in der rechten Schulter. Ihr Mann kümmerte sich in der Zeit um die taffe Schlagersängerin. Anfang Februar gab Marianne dann bekannt, sich langsam von ihrer Schulterverletzung zu erholen. Nun der nächste Schock ...

Verwendete Quelle: Bild.de