#30JahreAndreaBerg: Die Proben zur großen Jubiläumsshow von Andrea Berg haben begonnen

Seit 30 Jahren steht Andrea Berg nun schon auf der Bühne. Um dieses Jubiläum zu feiern, spielt die Schlagersängerin bald eine große Jubiläumsshow in ihrer Wahlheimat Aspach. Dafür probt die 56-Jährige bereits fleißig.

Aspach - Mit Hits wie „Du hast mich tausendmal belogen“, „Sternenträumer“ oder „Ich liebe das Leben“ prägte Andrea Berg (alle News zur Schlagersängerin) nicht nur die deutsche Schlagerwelt entscheidend mit, sondern etablierte sich in drei Jahrzehnten auch zu einer der größten Sängerinnen des Genres. Um ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum zu feiern, stehen nun besondere Festivitäten an.

Andrea Berg feiert bald 30. Bühnenjubiläum – Sängerin gibt große Schlagershow in Aspach

In ihrer Wahlheimat Aspach, wo Andrea Berg (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) gemeinsam mit ihrem Ehemann das Hotel Sonnenhof betreibt, wird die Schlagersängerin bald (29. und 30. Juli) feierlich die drei erfolgreichen Jahrzehnte zelebrieren, in denen sie nun schon auf der Bühne steht. Dafür steht mit „30 Jahre Andrea Berg – Das Open Air-Highlight des Jahres 2022“ ein ganz besonderer Konzertabend bevor.

Dafür probt die 56-Jährige nun, rund einen Monat vor dem Event, bereits vor Ort und hält den Tag mit einem Instagramfoto fest. Gut gelaunt sitzt die Schlagersängerin inmitten ihrer Mitmusiker und scheint sich jetzt schon tierisch auf das Event zu freuen. Zu den Anwesenden zählt etwa auch DJ Bobo – möglicherweise einer der „internationalen und nationalen Stars“, die in der Konzertankündigung „als Überraschungsgäste“ versprochen wurden. Ihren Post versah sie unter anderem mit dem Hashtag #30JahreAndreaBerg.

Andrea Berg auch im TV – weitere Schlagershows ab September geplant

Auch die Fernsehzuschauer sollen auf ihre Kosten kommen: Durch den Abend wird niemand Geringeres als Schlagergröße Giovanni Zarrella führen, der dank seiner eigenen ZDF-Sendung (alle Infos zur „Giovanni Zarrella Show“) schon einiges an Moderationserfahrung gesammelt hat. Ab September stehen dann drei „30 Jahre Andrea Berg“-Ablegershows in Wien (3. September), Berlin (30. September) und Düsseldorf (4. Dezember) an.

Ein anderer Schlagerstar hat dahingegen aktuell wenig Grund zu feiern: In der Schweiz hat sich der offizielle Beatrice-Egli-Fanclub aufgelöst, nachdem es offenbar zu Kommunikationsschwierigkeiten mit der „Deutschland sucht den Superstar"-Gewinnerin von 2013 gekommen war.