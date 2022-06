„Kenne sie gar nicht so gut“: Andreas Gabalier räumt mit Liebesgerüchten um Beatrice Egli auf

In der „Beatrice Egli Show“ wirkten Andreas Gabalier und seine Schlagerkollegin recht vertraut – mehr als Kollegen seien die beiden aber nicht, stellte der Volksmusiker nun noch einmal deutlich klar (Fotomontage) © Joachim Sielski/Future Image/Imago

In spekulativen Medienberichten wurde Andreas Gabalier und Beatrice Egli jüngst mehr als nur ein kollegiales Verhältnis nachgesagt. Der Schlagerstar und Volks-Rock‘n‘Roller hat derartige Gerüchte allerdings satt. Er kenne die Schweizerin „gar nicht so gut“, verriet der 37-Jährige nun.

Graz - Seit rund zweieinhalb Jahren ist Andreas Gabalier (alle News zum Volks-Rock‘n‘Roller) inzwischen wieder Single – das lässt reichlich Raum für allerlei Spekulationen darüber, mit wem der Schlagerstar als Nächstes anbandelt. Nachdem Beatrice Egli dem Volk-Rock‘n‘Roller in ihrer Show einen Kuss auf die Wange gedrückt hatte, folgten schnell Medienberichte, die den beiden mehr als nur ein berufliches Verhältnis zueinander nachsagten. Dem 37-Jährigen passen derartige Schlagzeilen allerdings überhaupt nicht.

Andreas Gabalier dementiert Beatrice-Egli-Liebesgerüchte – Schlagerstar mit offenen Worten

„Ich genieße mein Single-Dasein“, verriet Andreas Gabalier zwar jüngst in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen, dennoch hoffe der Schlagerstar (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten), sich „nicht noch mehr daran“ zu gewöhnen. Einer neuen Beziehung gegenüber scheint der „Hulapalu“-Interpret offenbar nicht abgeneigt – dass zwischen ihm und Beatrice Egli mehr laufe, als bekannt sei, wie in den Boulevardmedien jüngst behauptet wurde, dementierte der 37-Jährige dahingegen.

Ein Küsschen für Andreas Gabalier: Diese Szene in der „Beatrice Egli Show“ sorgte für reichlich Spekulationen und Schlagzeilen © dpa/Jörg Carstensen

„Das ist vollkommener Blödsinn“, so der Österreicher, der anschließend erklärte, in ihrer Show nur ausgeholfen zu haben, „weil sie drei Corona-Ausfälle hatte“. „Sie hat mich angerufen, weil sie noch einen großen Namen brauchte. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, weil ich anderweitig verpflichtet war, aber sie hat mir leidgetan, sodass ich ihr den Gefallen getan habe. Darüber hat sie sich so gefreut, dass sie auf die Bühne gekommen ist und mir einen Schmatzer auf die Wange drückte.“

Andreas Gabalier kennt Beatrice Egli „gar nicht so gut“ – kein neues Schlager-Traumpaar

Zwischen ihm und Beatrice Egli laufe, trotz des romantischen Moments in der Show, nichts, wie Andreas Gabalier abschließend noch einmal ganz offen darlegte: „Ich kenne sie zwar schon recht lange, aber gar nicht so gut. Und das ist auch alles.“ Für den Schlagersänger (die Künstlernamen der großen Schlagerstars und ihre echten Namen) wird es bald ohnehin erst einmal beruflich spannend, bevor er wieder ins Privatleben abtauchen kann: Am 17. Juni erscheint sein kommendes Studioalbum „Ein neuer Anfang“.

Seine Schlagerkollegin hat dahingegen mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen: Weil Beatrice Egli offenbar für Florian Silbereisen zwei Shows absagte, sind ihre Fans nun aufgebracht – sie fühlen sich von der Schweizerin vernachlässigt. Verwendete Quellen: augsburger-allgemeine.de