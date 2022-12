Liebesgrüße im Schnee: Anna-Carina Woitschack nach Trennung von Stefan Mross überglücklich

Von: Jonas Erbas

Anna-Carina Woitschack ist überglücklich: Nach der Trennung von Stefan Mross ist die Schlagersängerin frisch verliebt. Mit ihrem neuen Partner verbringt die Blondine ausgelassen schöne Stunden im Schnee.

Schladming – Das Liebes-Aus von Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) kam für viele Schlagerfans unerwartet. Die 30-Jährige selbst scheint sich von der Trennung allerdings unlängst bestens erholt zu haben; ist sogar frisch verliebt. Wie gut es ihr an der Seite ihres neuen Partners geht, zeigt die Sängerin inzwischen auch immer wieder ganz offen im Netz.

Die aufreibenden Anstrengungen der vergangenen Wochen scheint Anna-Carina Woitschack endgültig hinter sich gelassen zu haben: Nachdem die 30-Jährige und ihr (Noch-)Ehemann Stefan Mross am 11. November ihre Trennung verkündigt hatten, zog sich die ehemalige DSDS-Kandidatin zeitweilig zurück, während ihr Liebes-Aus medial ausführlich diskutiert wurde. Doch wo sich eine Tür schließt, öffnet sich stets eine andere – denn die Schlagersängerin ist inzwischen wieder in festen Händen.

Mit ihrem neuen Freund Daniel, einem Key-Account-Manager aus Linz, scheint es Anna-Carina Woitschack blendend zu gehen. Offiziell hat die 30-jährige Schlagersängerin den Österreicher ihren Fans zwar noch nicht vorgestellt, doch in ihren Instagram-Storys ist seit wenigen Wochen immer wieder zu sehen, wie die Expartnerin von Stefan Mross mit einem anderen Mann unterwegs ist – mal ganz romantisch auf dem Weihnachtsmarkt, mal beim Pärchenausflug ins malerische Salzburg.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – mit einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an:

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte dort auch Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar schlechthin. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt: Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory.2020“.