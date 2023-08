Debüt geplatzt: Peter Klein sagt seinen ersten Schlager-Auftritt ab – das steckt dahinter

Von: Volker Reinert

Teilen

Peter Klein will als Schlagersänger durchstarten. Sein erster Auftritt sollte am Samstag auf einem Schlagerfestival stattfinden. Doch der Noch-Ehemann von Iris Klein sagte die Veranstaltung ab.

Mallorca – Es sollte die große Premiere für Peter Klein (56) als Schlagersänger werden, doch daraus wurde (erstmal) nichts. Auf dem „Sandstedter Sommer – Das große Partyschlager Festival“ sollte der Noch-Ehemann von Iris Klein (56) am Samstag (26. August) eigentlich auf der großen Bühne stehen. Auf dem Festival traten unter anderem auch Mickie Krause (53) und Tim Toupet (51) auf. Doch einen Tag vor dem groß angekündigten Auftritt sagte Klein via Instagramstory ab.

Peter Klein will nach Skandalen als Schlagerstar durchstarten

Mitte August 2023 kündigte Peter Klein seinen Fans auf Instagram an, endlich sein Schlagerdebüt auf dem „Sandstedter Sommer“ zu geben. Nachdem der Mallorca-Auswanderer in den vergangenen Wochen schon einige Songs im Studio aufgenommen hat, sollte nun der Startschuss in ein neues Leben nach den vielen Skandalen losgehen. So äußerte sich Peter Klein in einem Interview mit bild.de schon über seine Wünsche für zukünftige Bühnenauftritte: „Wenn meine Songs erscheinen, würde ich gern bei Florian Silbereisen auftreten. Das kann ich mir gut vorstellen.“

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Nach der Trennungsschlammschlacht mit Iris Klein und den Fremdgeh-Gerüchten mit Yvonne Woelke (41), mit der Peter Klein gemeinsam in der RTL-Show „Wettkampf in 4 Wänden“ zu sehen ist und er ihr vor der Kamera eine Liebeserklärung machte, wollte der gelernte Maler und Lackierer die Negativschlagzeilen endlich hinter sich lassen. Doch wegen einer Erkältung sagte der Reality-Darsteller kurzfristig ab.

„Wettkampf in 4 Wänden“: Neue Heimwerkershow im TV In dem neuen RTL-Format „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ dreht sich alles um die Fertigkeiten von Hobbyhandwerkern. Vier Teams sollen aus einem Sechs-Zimmer-Rohbau die perfekte Traumwohnung machen – und kämpfen dabei um 50.000 Euro. Die neue Sendung läuft seit dem 25. Juli bei RTL. (Quelle: rtl.de)

Angehender Schlagerstar Peter Klein „liegt flach“ und Woelke ist offenbar zu Besuch

Auf Instagram meldete sich der 56-Jährige mit folgenden Worten: „Schweren Herzens musste ich heute meine Teilnahme beim ‚Sandstedter Sommer‘ absagen. Die letzten Tage haben mir mehr abverlangt als gedacht. Die körperliche und mentale Anstrengung, Hitze und Klimaanlage fordern ihren Tribut. Stimme weg, Kopf und Gliederschmerzen. Ich liege flach!“ Nach Angaben von bild.de sei Yvonne Woelke zu Klein nach Mallorca gereist, um ihn dort bei seinem Videodreh zur ersten Single zu unterstützen.

Der Veranstalter der Konzertreihe äußerte sich knapp in einer Instagram-Story zu Kleins Absage: „Aus verschiedenen Gründen müssen wir euch mitteilen, dass Peter Klein nicht bei uns auftreten wird.“

Peter Klein will als Schlagerstar durchstarten. Seinen ersten Auftritt sagte der Noch-Ehemann von Iris Klein beim „Sandstedter Sommer“ aber einen Tag vorher ab. Er sei erkältet. © Screenshots: Instagram/ peterklein_official

Peter Kleins Stieftochter Daniela Katzenberger (36) überraschte hingegen ihre Fans auf Instagram und zeigte ihre neue Figur. Durch hartes Training verlor die Ehefrau von Lucas Cordalis (56) in kurzer Zeit mehrere Kilos. Verwendete Quellen: Instagram/ peterklein_official, bild.de