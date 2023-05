Schlager-Baby ist da: Linda Hesse strahlt in Foto und nennt Details – Musik-Kollegen voller Freude

Von: Richard Strobl

Schlager-Sängerin Linda Hesse ist zum ersten Mal Mama geworden. (Collage mit Archivfotos) © Instagram/lindahesseofficial // IMAGO / HOFER // IMAGO / Future Image

Jubel in der Schlager-Szene: Sängerin Linda Hesse ist Mutter geworden. In ihrem ersten Mama-Posting verrät sich auch Name und Geschlecht ihres Kindes. Die Kollegen feiern.

Hamburg - „Sonnenkinder unterwegs“! Mit diesen süßen Worten hat sich Schlager-Sängerin Linda Hesse jetzt bei ihren Fans gemeldet und damit gleichzeitig eine sehr frohe Botschaft überbracht: Sie ist Mutter geworden. Schon im November hatte sie verkündet, dass sie schwanger ist. Doch dann folgte lange Stille. Jetzt ist klar: Die Schlager-Welt hat Nachwuchs bekommen.

Schlager-Baby ist da: Linda Hesse strahlt in erstem Posting mit Kinderwagen

Auf dem Selfie-Foto ihres Postings strahlt Linda Hesse mit der Sonne um die Wette in die Kamera. Ebenfalls zu sehen: Ein grauer Kinderwagen, den sie vor sich herschiebt. Einen Blick auf den Nachwuchs erlaubt sie aber nicht. Der ist durch eine Plane abgedeckt.

„Unser erster Frühling“, schreibt Linda Hesse zu dem Bild und meint weiter: „Mit dir ist die Welt noch viel heller und bunter“.

Dann verrät sie auch noch den Namen ihres Kindes und damit gleichzeitig wohl auch das Geschlecht: „Freddie, my Love. Willkommen in unserer Welt“, lauten die letzten Worte in dem Beitrag der Sängerin.

In ihrer Insta-Story verrät Linda zudem, dass sie frisch aus dem Mutterbett komme. Insofern kann die Geburt nicht so lange her sein. Doch das Wichtigste steht fest: Mutter und Sohn scheint es blendend zu gehen. Das beweisen auch Storys, die sie im Hamburger Hafen zeigen.

Linda Hesse feiert ihr Familienglück: Sohn Freddie ist ihr erstes Kind

Freddie ist Linda Hesses erstes Kind und nach eigener Aussage ein absolutes Wunschkind. Das erzählte sie im November der Bild. Vater des Kindes ist ihr Partner Steffen. Mit ihm ist Linda zwar erst seit März vergangenen Jahres zusammen, dennoch schwärmte sie, dass sie nun den Mann fürs Leben gefunden habe.

Und auch die Schlager-Kollegen feiern Linda Hesse für ihr Baby-Glück. „Willkommen im Club und Gratulation. Es ist das Schönste“, kommentiert etwa Linda Fäh. Maxi Arland schreibt: „Freu mich sooooo für euch“. Quellen: Instagram/Bild.de