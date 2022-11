„Du schaust so heiß aus“: Beatrice Egli begeistert in Taillen-betonten Einteiler ihre Fans

Mit ihren Outfits begeistert Beatrice Egli regelmäßig ihre Fans. © IMAGO / osnapix

Beatrice Egli macht ihren Fans jetzt eine kleine Liebeserklärung auf Instagram. Ihre Community ist jedoch nicht nur von den Worten der Schlagersängerin begeistert, sondern feiert auch ihren Taillen-betonten Einteiler, den sie auf dem Foto trägt.

Pfäffikon - Beatrice Eglis (34) Karriere ging in den letzten Jahren steil Berg auf. Nicht nur als Schlagersängerin ist sie mittlerweile erfolgreich, sondern auch als Moderatorin. Bald dürfen sich die Fans nämlich auf ihr ganz eigenes TV-Event, die „Beatrice Egli Show“, freuen. Diese wird vom MDR am 26. November zum ersten Mal ausgestrahlt. Der Schlagerstar scheint ihre Fans jedoch jetzt schon zu vermissen und macht ihrer Community deshalb auf Instagram ein kleines Liebesgeständnis.

Die Musikerin schreibt unter ein Bild von sich: „Heute vermisse ich euch besonders und freue mich schon so sehr, wenn wir bald wieder gemeinsam das Leben, die Liebe und die Musik feiern!“ Das Bild zu dem Post zeigt Beatrice bei einem ihrer Live-Auftritte. Den Fans springt direkt ihr Outfit ins Auge. „Du schaust so heiß aus“, kommentiert ein User, während ein anderer Fan sie wissen lässt: „Tolles Bild, du siehst wunderschön aus.“ Auf dem Foto trägt die Moderatorin einen weißen Einteiler mit einem breiten, schwarzen Gürtel, der ihre Taille betont.

Fans sind begeistert von Beatrice Eglis Taillen-betonten Einteiler

Auch wenn Beatrices Outfit die Fans bereits begeistert, freuen sie sich genau so sehr über ihre lieben Worte. Die Fans scheinen ihre Lieblingsschlagerkünstlerin nämlich genau so sehr zu vermissen, wie sie sie auch. „Was für ein wunderschönes Live-Bild von dir. Ich vermisse dich sehr live zu sehen“, schreibt jemand. Ein anderer Fan kommentiert: „Liebe Beatrice, jedes Wochenende ohne dich ist ein Wochenende, an dem ich was vermisse.“ Auch wenn es dieses Jahr nur noch wenige Live-Auftritte der Sängerin geben wird, geht es dann ab Frühjahr 2023 wieder weiter.