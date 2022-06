Beatrice Egli muss wieder zwei Livetermine absagen – offenbar wegen Florian Silbereisen

Von: Jonas Erbas

Beatrice Egli steht wohl schon bald wieder mit Florian Silbereisen auf der Bühne – doch dafür soll die Schweizer Schlagersängerin zwei andere Termine sausen lassen (Fotomontage) © Jörg Carstensen/Guido Kirchner/dpa

Im Juli meldet sich Florian Silbereisen gleich mit zwei großen Schlagershows zurück. Auch Beatrice Egli wird dort offenbar auftreten. Dafür soll die Schweizerin allerdings einfach zwei Konzerte in ihrer Heimat abgesagt haben – mal wieder...

Pfäffikon - Verscherzt es sich Beatrice Egli (alle News aus der Schlagerwelt im Überblick) aktuell mit ihren Schweizer Fans? Nicht zum ersten Mal sagte die 33-Jährige jetzt recht kurzfristig zwei Konzerte in ab, davon eines in ihrer Heimat. Auffällig: An genau jenen Tagen finden in Deutschland die nächsten Florian-Silbereisen-Schlagershows statt – versetzt die Sängerin ihre heimischen Fans tatsächlich für den Volksmusiker?

Beatrice Egli sagt erneut Konzerte ab – kommt sie stattdessen zu Florian Silbereisens Schlagershows?

„Beatrice Egli tritt nicht auf“, heißt es auf Anfrage von nau.ch nüchtern vonseiten des Veranstalters, der für den 9. Juli die 33-jährige Schlagersängerin (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) eigentlich für einen Auftritt beim Open Air Wildhaus gebucht hatte. Auch ein anderes Konzert, diesmal in Deutschland, hat die Schweizerin verschoben: Sie wird am 23. Juli nicht mehr, wie vor wenigen Tagen noch geplant, auf der Seebühne Bremen auftreten. Das Konzert findet nun am 11. Juli 2023 statt – knapp ein Jahr später!

Beide Absagen fallen auf einen Samstagabend, an dem das Erste jeweils eine neue Schlagershow mit Florian Silbereisen zeigt. Bei ihrem Kollegen steht Beatrice Egli regelmäßig selbst auf der Bühne – und hat sich nun wohl auch im Juli extra beide Termine freigeräumt. Das wird die Fernsehzuschauer, die zu der Schweizerin halten, zwar freuen, Konzertgänger ziehen dafür allerdings wieder einmal den Kürzeren.

Beatrice-Egli-Fans können Enttäuschung kaum verbergen – Verhalten von Schlagerstar gibt Rätsel auf

Im Fanlager der Schlagersängerin (die Künstlernamen der großen Schlagerstars und ihre echten Namen) ist die Enttäuschung groß, insbesondere in der Schweiz: „Viele kaufen mittlerweile gar keine Tickets mehr, weil sie glauben, dass Beatrice ohnehin absagen wird“, so die Vorsitzende des Beatrice-Eglis-Fanclubs gegenüber nau.ch. Weiter erklärte sie: „Beatrice sagt immer wieder Schweizer Konzerte ab, um dann aber in Deutschland aufzutreten. Das kommt ganz schlecht an.“

Die Stimmung der Fans droht langsam aber sicher zu kippen – auch bei der Fanclub-Vorsitzenden: „Viele sagen, Beatrice sei abgehoben. Ich habe sie lange verteidigt, aber jetzt gehen mir die Argumente aus.“ Doch auch bei der Schweizerin selber herrscht nicht immer eitel Sonnenschein: In einem Interview kritisierte Beatrice Egli jüngst, dass sie zu oft mit Helene Fischer verglichen werde. Ein Punkt, der auch andere Schlagerkolleginnen der 33-Jährigen schmerzt. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, nau.ch