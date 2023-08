Mode anstatt Schlager: Beatrice Egli schließt Jobwechsel nicht aus

Von: Elena Rothammer

Beatrice Egli ist ein gefeierter Schlagerstar – doch die Sängerin könnte sich auch gut vorstellen, in die Modebranche zu wechseln.

Zürichsee – In der Schlagerwelt hat Beatrice Egli (35) längst Fuß gefasst. Nach ihrem Sieg bei DSDS im Jahr 2013 stieg die Sängerin zu einer der ganz großen in der Branche auf. Zuvor hatte sie eine Friseur-Ausbildung gemacht, doch auch das liegt längst hinter der Blondine. Neben der Schlagerkarriere könnte sich Beatrice Egli aber noch einen anderen Berufsweg vorstellen.

Über ihre Selbstzweifel sprach Beatrice Egli bereits offen. Oftmals hatte das auch mit ihrem Körperbau zu tun. Ihre Kurven hat die Schweizerin inzwischen aber zu lieben gelernt. Um diese perfekt in Szene zu setzen, würde die 35-Jährige gerne Mode entwerfen, wie sie im Interview mit RTL verriet.

„Das ist etwas, das mir sehr gefällt, weil ich es selber auch nicht so leicht hatte, Mode zu finden“, erzählte Beatrice Egli über ihr Interesse für die Modebranche und erklärte: „Ich kann sehr gut nachempfinden, wie es ist für Frauen, die ein bisschen Rundungen haben.“ Aus diesem Grund könne sie sich gut vorstellen, sollte es mit der Musik nicht mehr klappen, Mode für „Frauen mit Kurven“ zu entwerfen.

Mit Andreas Gabalier und Florian Silbereisen: Liebesgerüchte rund um Beatrice Egli reißen nicht ab

Beatrice Eglis Beziehungsstatus beschäftigt nicht nur ihre Fans, sondern auch die Medien immer wieder. Immer wenn sie einem Mann auch nur ein bisschen näher kommt, brodelt die Gerüchteküche. Im vergangenen Jahr herzte die Schlagersängerin in ihrer Show den Volksmusiker Andreas Gabalier und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Auch ein heißer Kandidat für einen potenziellen Liebhaber ist Florian Silbereisen. Doch mittlerweile spielt die Schlagersängerin mit den Gerüchten - und heizt diese sogar auch noch an. Bei „Schlager des Sommers“ sangen Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Liebesduett und kamen sich immer wieder verdächtig nah. Doch das ist alles nur Show, wie sie dann nochmal klarstellte. „Glaub nicht alles, was du liest“, legte sie ihren Fans und Florian Silbereisen ans Herz.