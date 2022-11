Beweisfoto: Laura Müller lernte Michael Wendler mit 16 Jahren kennen, nicht mit 18

Von: Lukas Einkammerer

Laura Müller und Michael Wendler sind seit 2019 ein Paar. Der große Altersunterschied kam seitdem oft zur Sprache. Nun wurde bekannt, dass sie sich bereits seit 2016 kennen – als Laura erst 16 Jahre alt war.

Cape Coral – Seitdem sich Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) 2019 das erste Mal öffentlich als Paar zeigten, wird ihre Beziehung regelmäßig heiß diskutiert. Schließlich verbindet die zwei ein beachtlicher Altersunterschied von 28 Jahren. Dass sich Promis deutliche jüngere Partner aussuchen, ist in der Welt der Reichen und Schönen keine Seltenheit, dennoch stieß das Verhältnis der beiden vor allem in den Anfangsjahren auf scharfe Kritik.

Auf Stadtfest: Laura Müller und Michael Wendler sollen sich bereits 2016 kennengelernt haben

Trotz der unverkennbaren negativen Stimmen war an der Liebschaft von Laura Müller und Michael Wendler anfänglich nichts Verwerfliches. Schließlich soll sie bei der ersten Begegnung mit dem Schlagerstar bereits volljährig gewesen sein. Wie sich nun herausstellt, war dies jedoch nur die halbe Wahrheit – denn kennen sollen die Verliebten sich schon deutlich länger.

Wie bild.de berichtet, sollen Laura Müller und Michael Wendler bereits am 10. Juni 2017 das erste Mal aufeinander getroffen sein. Der Fotograf Roberto Abramowski blickt gegenüber der Zeitung auf jenen Tag zurück: Auf einem Fest in der Stadt Stendal in Sachsen-Anhalt, bei dem Michael Wendler auf der Bühne stand, soll Laura im Backstagebereich ein Foto mit dem Schlager-Urgestein gemacht haben. Sie war damals erst 16, ging noch zur Schule und arbeitete nebenbei im Einzelhandel, während er noch immer mit Claudia Norberg (52) verheiratet war – trotzdem nahm die Liebesgeschichte der beiden schon bald ihren Lauf.

Kontroverse Liebschaft: Mutter von Laura Müller reagiert auf Beziehung mit Michael Wendler

Die Enthüllung, dass Michael Wendler und seine Angebetete das erste Mal Blicke tauschten als sie noch minderjährig war, dürfte überraschen. Vor allem in ihrer Heimat Tangermünde scheint die Beziehung der beiden auch heute noch auf wenig Zustimmung zu stoßen. „Dazu will ich lieber nichts sagen“, äußerte sich Lauras Mutter im Gespräch mit bild.de zur umstrittenen Romanze ihrer Tochter. Gesagt ist damit aber ganz offensichtlich schon genug.

Im Frühjahr 2019 teilten sie ihr Glück das erste Mal mit der Welt, am 19.06.2020 gingen sie den Bund fürs Leben ein und heute lässt Laura Müller trotz augenscheinlicher Bilderbuchehe auf ihrem OnlyFans-Account tief blicken. Ihre Liebesgeschichte mit dem Schlagerstar ist turbulent und liefert praktisch Gesprächsstoff am laufenden Bande. Für viel Aufmerksamkeit sorgte zuletzt auch ein Gerichtsbesuch von Michael Wendler, aus dem er sich 50.000 Euro erhoffte und bei dem seine Tochter Adeline aussagen musste. Verwendete Quellen: bild.de, seventeen.com