Outfit-Panne: Beatrice Egli verrutscht bei Live-Konzert die Bluse

Von: Lisa Klugmayer

Beatrice Egli gibt auf der Bühne alles für ihre Fans. Allerdings kam es während des Auftritts. Bei einem Konzert am Sonntag (3. Juli 2022) kam es allerdings zu einem kleinen Outfit-Patzer. (Fotomontage) © IMAGO/Kirchner-Media & Instagram/Beatrice Egli

Hildesheim - Endlich wieder live vor Publikum spielen: Beatrice Egli genießt es in vollen Zügen nach der Corona-Zwangspause wieder Konzerte zu geben. Am Sonntag (3. Juli 2022) gastierte die Schlagersängerin in Hildesheim. Wie man es von ihr nicht anders kennt, gibt Beatrice Egli auf der Bühne alles. Der energiegeladenen Bühnenshow hält ihre Bluse allerdings nicht stand.

Outfit-Panne: Beatrice Egli verrutscht bei Live-Konzert leicht die Bluse

„Was gibt es Schöneres, als bei herrlichstem Sommerwetter unter freiem Himmel zu feiern! Danke Hildesheim für diesen tollen Abend gestern bei der Schlagerinsel!“, schreibt Beatrice Egli (Leben und Karriere des Schlagerstars) unter den Konzertzusammenschnitt. Zu sehen die Sekunden backstage bevor sie auf die Bühne geht.

Wie immer sieht Beatrice Egli (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) einfach umwerfend aus: Die Schlagersängerin trägt eine rote Cut-Out-Hose, dazu eine weiße Bluse mit XXL-Ausschnitt und farblich darauf abgestimmten High Heels. Bei genauerem Hinsehen fällt allerdings auf: Ihre Bluse sitzt vor ihrem Auftritt noch etwas anders. Auf der Bühne ist die weiße Bluse ganz leicht verrutscht, sodass Fans einen Blick auf ihren schwarzen BH erhaschen können.

Trotz Outfit-Panne: Beatrice Egli gibt auf der Bühne 100 Prozent

Doch Beatrice Egli scheint das kleine Malheur nichts auszumachen. Unbeirrt gibt sie ihre Schlagerhits zum Besten und sorgt für gute Stimmung. Und, wenn man sich das Publikum anschaut, scheint die Outfit-Panne auch ihre Fans nicht sonderlich zu stören.

Mit Outfit-Pannen hat sie schließlich so ihre Erfahrungen: Da will Beatrice Egli auf die Bühne und dann passt ihr Kleid nicht mehr. Doch anstatt in Panik zu verfallen, zieht die Schlagersängerin einfach eine alte Tour-Jacke darüber. Nach dem Auftritt berichtet sie ihren Instagram-Fans belustigt von der Outfit-Panne. Verwendete Quellen: Instagram/Beatrice Egli