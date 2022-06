Tolle Gäste bei „Schlager des Montats“: Bernhard Brink begrüßt Linda Hesse und Ex-voXXclub-Star Julian David

Tolle Gäste bei „Schlager des Monats“: Bernhard Brink begrüßt Linda Hesse und Julian David. Die Show wird am Freitag (1. Juli) ausgestrahlt werden. (Fotomontage) © IMAGO / APress & IMAGO / Bildagentur Monn & IMAGO / HOFER

„Schlager des Monats“-Gäste bestätigt! Bernhard Brink lädt Linda Hesse und Julian David in die Show ein. Die Sendung soll am kommenden Freitag (1. Juli) stattfinden.

Leipzig – Gästeliste bei „Schlager des Monats“ bestätigt! Am kommenden Freitag (1. Juli) ist es wieder so weit und Moderator Bernhard Brink (70) begrüßt in der MDR-Sendung Schlagerstars, mit denen er über ihre aktuelle Musik und Pläne spricht.



Im Rahmen der bevorstehenden Show werden einmal Auftritte von etwas „anderen“ Stars zu bewundern sein. Dabei wird der Schlagertitan unter anderem Künstler wie Linda Hesse (35) und Julian David begrüßen, die in dem Format die TV-Videopremieren ihrer neuen Songs feiern. Hesse tritt in der Sendung mit ihrer Single „Ich warte auf die Nacht“ auf, die sie schon zuvor mehrmals im TV präsentierte und die in der MDR-Show Videopremiere haben wird. Die Zuschauer können auch ein ausführliches Interview mit Damiano Maiolini erwarten, der mit dem Voting zu den „Hits des Monats“ geehrt wurde.

Tolle „Schlager des Monats“-Gäste: Bernhard Brink begrüßt Linda Hesse und Julian David

Neben der Schlagersängerin Hesse werden sich die Fans zudem auf den Auftritt von dem ehemaligen voXXclub-Star Julian David freuen können. In der Show wird der Musiker seine brandneue Single „Alle zusammen“ zum Besten geben, die von dem Musikproduzenten Christoph Papendiek, dem Musik-Chef der Giovanni-Zarrella-Show, produziert wurde. Das neue Lied von David ist ein sommerlicher Samba-Titel, der im Rahmen des MDR-Formats auch seine TV-Videopremiere feiert.