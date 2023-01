Schlager-Duo Judith und Mel nach Hausbrand obdachlos

Teilen

Im Haus von Judith und Mel hat es an Silvester gebrannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind die Schlagerstars nun kurzfristig obdachlos und müssen bei ihrer Tochter unterkommen. (Fotomontage) © dpa/Sina Schuldt

Im Haus von Judith und Mel hat es an Silvester gebrannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind die Schlagerstars nun kurzfristig obdachlos und müssen bei ihrer Tochter unterkommen.

Das Schlager-Duo Judith (70) und Mel (79) hatten eine erschütternde Silvesternacht. Die beiden Musiker wurden 1999 durch ihren Hit „Die goldenen Jahre“ berühmt. Sie heißen mit bürgerlichem Namen Kristina Barbara und Eberhard Karl Alfons Jupe und leben in Oldenburg. Nun kam es jedoch zu einem schrecklichen Vorfall – und das ausgerechnet an Silvester. Im gemeinsamen Haus gab es einen Brand und das Paar kann vorerst nicht mehr in ihr Zuhause zurückkehren.

Furchtbare Silvesternacht bei Judith und Mel: Der Rauch zog bis ins Wohnhaus

Die Schlagerstars wohnen in einem Wohnhaus mit angebauter Garage. In der Garage gab es wohl einen Kurzschluss, weshalb sich ein Feuer langsam in Richtung Haus ausbreitete. Der Bild verriet Mel den Zustand des Hauses: „Das Gebäude ist zwar nicht gefährdet. Aber die Garage ist über den Wirtschaftsraum mit dem Haus verbunden. Deshalb sieht‘s innen schlimm aus und es riecht extrem nach Rauch.“ Glück um Unglück war, dass die beiden zum Zeitpunkt des Brandes noch wach waren, denn als das Feuer ausbrach waren noch Gäste da. Somit konnten sie blitzschnell reagieren und sich vor dem Rauch retten.

Judith (l) und Mel, Schlagerduo, stehen vor ihrer Garage, in der in der Neujahrsnacht ein Feuer ausgebrochen ist. © dpa/Sina Schuldt

Schlagerstars Judith und Mel leben jetzt bei Tochter Julia

In ihr Zuhause können die Musiker erst einmal nicht mehr ziehen. Erst einmal wohnen Judith und Mel nun bei ihrer Tochter Julia. Doch das ist kein dauerhafter Zustand für das Hit-Duo, weshalb sie dann während der Renovierungsarbeiten in ein Hotel in der Nähe ziehen werden. Sie haben bereits selbst einiges am Haus getan, wie Mel der Bild verrät: „Wir haben Ozon-Luftreiniger von Freunden geliehen. Der beißende Geruch sollte so in den nächsten Tagen verschwunden sein.“ Und Judith sieht der Zukunft positiv entgegen: „Wir freuen uns, wenn wir so schnell wie möglich alles wieder so schön wie vor dem Feuer haben.“