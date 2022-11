Nach Infarkt und Koma: Schlager-Duo Judith & Mel kündigen Comeback an

Endlich gibt es wieder gute Neuigkeiten vom Gesangsduo Judith & Mel: Die Schlagerstars starten nach Judith Jerseys schwerer Krankheit eine Comeback-Tour.

Lange Zeit war es ruhig um das Schlager-Duo Judith & Mel. Der Grund dafür ist ein trauriger: Im Oktober 2019 erlitt Sängerin Judith Jersey (70) einen Stressinfarkt und musste sogar in ein künstliches Koma versetzt werden. Damals hing das Leben der Musikerin am seidenen Faden. „Ich habe noch mitbekommen, wie ich in die Notaufnahme gebracht wurde, aber ich konnte schon kaum mehr sprechen. Ich bekam keine Luft“, enthüllte Judith 2020 gegenüber dem Bunte-Magazin.

14 Tage lang lag sie anschließend im Koma. Insgesamt dauerte es einen Monat, bis die Künstlerin die Intensivstation verlassen durfte. Neben dem Infarkt erlitt sie außerdem auch noch eine Lungenembolie und musste sich einer Herzklappen-Operation unterziehen. Ihr Mann wandte sich damals mit erschütternden Worten an die Öffentlichkeit. „Meine Frau kämpft um ihr Leben. Wir brauchen gerade unsere Kraft für uns und für das Leben von Judith“, sagte er.

Judith und Mel bei „Immer wieder sonntags“ am 02.07.2017 © IMAGO / HOFER

Doch Judith Jersey gab nie auf. Dank der tatkräftigen Unterstützung ihrer Familie, Freunde und Fans kämpfte sie sich langsam zurück ins Leben. Der Aufenthalt in einer Rehaklinik half der Schlagersängerin dabei, wieder zu Kräften zu kommen.

Judith & Mel kündigen große Adventstournee an

Inzwischen geht es Judith sogar schon wieder so gut, dass sie neue Auftritte mit ihrem Mann plant. Auf Facebook gab das Duo nun neue Tour-Termine bekannt, die im Dezember stattfinden. „Hallo liebe Musikfreunde, liebe Fans. Hier sind die Judith und der Mel. Und wir gehen auf große Weihnachtstournee ‚Advent unterm Sternenhimmel‘“, kündigte das Paar in einem Video an. Los geht’s am 2. Dezember in Plauen. Anschließend treten Judith & Mel fast täglich auf, bevor ihre Adventstournee am 22. Dezember in Rathenow endet.

Besonderes Highlight für die Fans: Das Gesangsduo nimmt jede Menge befreundete Kollegen mit auf seine Comeback-Tournee. So dürfen sich Konzertbesucher unter anderem auf Auftritte der Schlagerstars Geraldine Olivier (55), Reiner Kirsten (53), Gitti und Erika sowie Marko Sommer freuen.