Nach Fanclub-Ärger: Enttäuschte Anna-Carina Woitschack spricht Klartext

Von: Jonas Erbas

Teilen

Nach dem Ehe-Aus mit Stefan Mross soll Anna-Carina Woitschack nun auch mit ihrem Fanclub gebrochen haben. Doch die Umstände scheinen unklar. Nun spricht die Schlagersängerin über die Hintergründe.

Linz – Für Anna-Carina Woitschack (30) waren die vergangenen Tage nicht gerade einfach. Nachdem sie vor einigen Wochen ihr Ehe-Aus mit „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47) öffentlich machte, folgte kurz nach dem Jahreswechsel offenbar der nächste Bruch: Die Schlagersängerin soll sich von ihrem Fanclub und dessen langjähriger Leiterin Steffi getrennt haben. Weil seitdem die Gerüchteküche brodelt, bezieht die 30-Jährige bei Instagram nun selbst Stellung.

Anna-Carina Woitschack ist aufgebracht: „Wer mich kennt, der weiß, dass egal welche Berichterstattungen über mich einprasseln, ich mich ungern für Sachen rechtfertige, die so einfach nicht stimmen. Ich habe mich da bisher zurückgehalten, mich zu erklären oder Situationen aufzuklären.“ Doch nun reicht es der Schlagersängerin, denn nach dem angeblichen Fanclub-Ärger prasselten neben unschöner Schlagzeilen auch allerlei negative Kommentare auf die ehemalige DSDS-Kandidatin ein.

Die Ex von Stefan Mross hält deswegen fest: „Ich möchte hiermit klarstellen, dass der Fanclub in beidseitigem Einverständnis gekündigt wurde im Prinzip. Dass wir uns beide dazu entschlossen haben – sowohl Steffi als auch ich. Und zwar im Guten!“ Anschließend bedankte sie sich „von ganzem Herzen“ bei Steffi für „sehr viel Liebe [und] Leidenschaft“. Dass die Zusammenarbeit nicht mehr fortgesetzt wird, ist von den beiden Frauen laut Anna-Carina Woitschack demnach einvernehmlich beschlossen worden.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – mit einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an:

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte dort auch Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar schlechthin. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt: Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory.2020“.