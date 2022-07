„Sympathisch und auf‘m Boden“: Fans feiern Beatrice Egli für humorvolle Single-Ankündigung

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Endlich neue Musik von Beatrice Egli: Um ihre neue Single „Volles Risiko“ vorzustellen, springt die Schlagersängerin voll bekleidet mit einem Bauchklatscher in den Pool. Ihre Fans freuen sich natürlich auf die neue Single und eiern das lustige Video. (Fotomontage) © Screenshot TikTok/beatrice_egli_offiziell

Endlich neue Musik von Beatrice Egli: Um ihre neue Single „Volles Risiko“ vorzustellen, springt die Schlagersängerin voll bekleidet mit einem Bauchklatscher in den Pool. Ihre Fans freuen sich natürlich auf die neue Single und eiern das lustige Video.

Pfäffikon, Schweiz - Beatrice Egli hat gerade alle Hände voll zu tun: Die Schlagersängerin ist wieder auf Tour, moderierte ihre eigene Schlagershow und kürzlich wurde eine Dokumentation über sie ausgestrahlt. Jetzt die nächste tolle Nachricht: Ihre nächste Single erscheint schon am 8. Juli. Um „Volles Risiko“ anzukündigen, hat sich Beatrice Egli (Leben und Karriere des Schlagerstars) etwas ganz Besonderes ausgedacht.

„Volles Risiko“: Beatrice Egli kündigt neue Single mit Bauchklatscher in den Pool an

Ein langweiliges 08/15 Ankündigungsvideo? Das kann ja jeder. Beatrice Egli zeigt einmal mehr, dass sie Humor hat. In dem Clip tanzt Beatrice Egli ausgelassen im weißen Hippie-Kleid am Pool. Im Hintergrund hören Fans die ersten Töne ihrer neuen Single „Volles Risiko“.

Die Schlagersängerin streckt die Hände in die Luft, dreht sich, scheint die Musik vollends zu fühlen. So weit, so unspektakulär. Dann springt Beatrice Egli (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) allerdings voll bekleidet, mit einem Bauchklatscher in den Pool. Als sie wieder auftaucht, muss sie aus vollem Herzen lachen.

Bauchfrei, bunt, gewagt: Die schönsten Looks von Beatrice Egli in Bildern Fotostrecke ansehen

„Sympathisch und auf‘m Boden“: Fans feiern Beatrice Egli für humorvolle Single-Ankündigung

Ihre Fans sind sowohl von der neuen Single als auch von der kleinen Stunt-Einlage begeistert. „Ich habe mit alles gerechnet, aber nicht mit dem Ende“, schreibt ein Fan belustigt unter das TikTok-Video. „So eine sympathische Frau“, schwärmt ein anderer Nutzer. „Sooooo eine tolle Frau, richtig sympathisch und auf‘m Boden geblieben, das gibt es nicht mehr oft“, lautet ein dritter Kommentar.

Beatrice Egli kündigt ihre neue Single mit einem Bauchklatscher in den Pool an. Ihre Fans sind begeistert von dem Video, wie diese Kommentare zeigen. © Screenshot TikTok/beatrice_egli_offiziell

Feiert „Volles Risiko“ bei Florian Silbereisen Premiere? Beatrice Egli steht nämlich auf der Gästeliste der großen „Schlagerstrandparty 2022“ am 9. Juli. Auch Andy Borg, Andreas Gabalier und Jürgen Drews werden in Gelsenkirchen für gute Stimmung sorgen. Verwendete Quellen: TikTok/beatrice_egli_offiziell