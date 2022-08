Fans rätseln über Vorband von Helene Fischer: Melissa Naschenweng ist es nicht

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Mit einer Instagram-Story heizt Melissa Naschenweng die Gerüchteküche ordentlich an. Tritt sie beim Konzert von Helene Fischer am Samstag in München auf? (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/Harald Deubert

Mit einer Instagram-Story heizt Melissa Naschenweng die Gerüchteküche ordentlich an. Tritt sie beim Konzert von Helene Fischer am Samstag in München auf? Das Management verrät jetzt, dass sie nur privat dort ist.

München – Lange mussten Fans darauf warten, heute ist es nun endlich so weit: Helene Fischer gibt ihr Mega-Konzert in München. Doch auch wenige Stunden vor Beginn ist noch nicht klar, wer die Support-Acts der Schlager-Queen sein werden. Melissa Naschenweng sorgt jetzt mit einer kryptischen Instagram-Story für Wirbel. Doch wie das Management tz.de jetzt bestätigt, geht sie privat auf das Konzert und wird dort nicht performen.

Fans rätseln über Vorband von Helene Fischer: Melissa Naschenweng ist es nicht

Gut gelaunt, mit Strohhut und rosa Sonnenbrille meldet sich Melissa Naschenweng am Donnerstag (18. August 2022) via Instagram bei ihren Fans. „Wen von euch sieht man eigentlich am Samstag in München?“, fragt die Schlagersängerin ihre Fans. Im Hintergrund ist der Helene-Fischer-Hit „Atemlos“ zu hören.

Tritt Melissa Naschenweng am Samstag bei Helene Fischer auf? Diese Instagram-Story sorgt für Wirbel. © Instagram/Melissa Naschenweng

Hat Melissa Naschenweng sich jetzt etwa verplappert und tritt als Support-Act von Helene Fischer, eine der erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen aller Zeiten, auf? Keine so abwegige Idee, immerhin hat sie die Schlagerqueen schon bei ihrem Auftritt in Gastein Anfang des Jahres unterstützt. Doch wie uns Norbert Lambauer, Geschäftsführer von Lambauer Entertainment, nun bestätigt, geht sie „nur privat auf das Konzert“.

Alles rund ums Konzert gibt es übrigens hier: Helene Fischer in München 2022: Anfahrt, Parken, Vorband, Einlass und weitere wichtige Infos

Florian Silbereisen, Ben Zucker oder Robbie Williams: Wer tritt vor Helene Fischer auf?

Wenn es tatsächlich nicht Melissa Naschenweng ist, wer tritt dann vor Helene Fischer auf? Im Netz wird aufgrund der fehlenden Informationen natürlich heftig spekuliert. Viele hoffen auf Florian Silbereisen. Die beiden Ex-Partner sind immer noch gut befreundet und Helene Fischer gab vor wenigen Wochen bei „Das große Schlagercomeback“ ihr TV-Comeback. Denkbar wäre auch Ben Zucker. Er hat Helene Fischer schon bei ihr letzten Stadion-Tour 2018 begleitet.

Ein anderer potenzieller, wenn auch unwahrscheinlicher, Kandidat wäre Robbie Williams. Der Weltstar gibt eine Woche später am 27. August sein großes München-Konzert auf der gleichen Bühne. Außerdem haben die beiden schon öfters miteinander gesungen. „Helene ist, wie sie singt: brillant. (...) Sie steckt so irre viel Zeit und Energie in ihre Live-Auftritte“, schwärmt Robbie Williams nach den gemeinsamen Aufnahmen für „Santa Baby“.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Wer nun tatsächlich vor Helene Fischer auf die Bühne geht, wissen Fans wohl erst am Samstag. In der Zwischenzeit zieht der Konzertveranstalter den Unmut der Fans auf sich. Denn jetzt Fans haben das Gefühl, dass Leutgeb nicht ganz ehrlich zu ihnen ist. Angeblich soll das Helene-Fischer-Konzert ausverkauft sein, doch das Netzt widerspricht. Verwendete Quellen: Instagram/Melissa Naschenweng & Stellungnahme Norbert Lambauer gegenüber tz.de