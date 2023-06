Schlagerfans wundern sich: Giovanni Zarrella plötzlich im GNTM-Finale

Auch dieses berühmte Pärchen ließ sich das GNTM-Finale am Donnerstag nicht entgehen: Mit Ehemann Giovanni Zarrella im Schlepptau besuchte Jana Ina Zarrella die Live-Show in Berlin.

Berlin - Nicht nur auf der Couch von Heidi Klum (50) haben am Donnerstagabend viele prominente Gäste Platz genommen.

Jana Ina und Giovanni Zarrella feiern die Scorpions

Auch im Publikum fanden sich einige Berühmtheiten zusammen, um das spektakuläre Finale von „Germany’s next Topmodel“ hautnah mitzuverfolgen. Zwei Überraschungsgäste waren etwa Jana Ina Zarrella (46) und Giovanni Zarrella (45).

Das Model teilte via Instagram-Story einige Eindrücke von der GNTM-Show, von der auch Hollywoodstar Jennifer Lawrence (32), Star-Designer Jean Paul Gaultier (71) oder die Scorpions Teil waren. Auch die Ex von Stefano Zarrella, Romina Palm, saß im Publikum. Allerdings mit ganz neuem Look.

Jana Ina und Giovanni Zarrella beim GNTM-Finale

„Ja tatsächlich, wir sind jetzt hier im Studio beim Finale von ‚Germany’s next Topmodel‘“, erzählt Jana Ina und präsentiert dabei ihren sexy Denim-Einteiler mit silberner Chanel-Brosche. „Wir schauen uns das Ganze an und sind live dabei, es ist ein wirklich tolles Erlebnis“, so die Moderatorin weiter.

© Jana Ina Zarrella Instagram

Anschließend filmt sie ihren Ehemann Giovanni Zarrella. „Ciao Ragazzi“, sagt er grinsend in die Kamera. Anschließend feiert das Paar zum Auftritt der Scorpions: „Schon als junges Mädchen war ich Fan. Wie toll sie live on stage zu erleben“, schwärmt Jana Ina weiter.

Mode statt Schlager?

Die einen oder anderen Fans der Zarrellas dürften sich über den Ausflug zum GNTM-Finale gewundert haben. Denn Giovanni Zarrella ist bekanntlich eher in der Schlagerszene unterwegs. Am 22. Juli präsentiert er zum Beispiel die Sommerparty seiner gleichnamigen ZDF-Musikshow in Dortmund, bei der auch wieder einige Schlagermusiker zu Gast sein werden.

Seine Frau hingegen ist seit Jahren immer wieder als Model tätig. Ein wenig Mode- und Fashion-Programm muss der Musiker deshalb eben ab und zu in Kauf nehmen. Die beiden sind seit 2005 verheiratet und haben zwei Kinder.

Das gab es in der 18-jährigen GNTM-Geschichte noch nie – und selbst Model Heidi Klum (50) war über die Live-Frage im „Germany's next Topmodel"-Finale von Ex-Kandidatin Tracy Baumgarten (25) überrascht.