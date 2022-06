„Stimmung wird bombastisch“: Florian Silbereisen verspricht „ganz tolle“ Schlagerstrandparty

Von: Jonas Erbas

Florian Silbereisen freut sich bereits tierisch auf die kommende Schlagerstrandparty am 9. Juli (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Florian Silbereisen & Guido Kirchner/dpa

Derzeit dreht Florian Silbereisen in der kanadischen Metropole Vancouver eine neue „Das Traumschiff“-Folge. Doch auch die nächste Schlagershow steht bereits in den Startlöchern. Am 9. Juli werde es in Gelsenkirchen „bombastisch“, verspricht der Volksmusiker in einer Videobotschaft an seine Fans.

Vancouver - Auch 2022 ist Florian Silbereisens (alle News zum Schlagerstar) Terminkalender vollgepackt: Nachdem vor wenigen Wochen „Deutschland sucht den Superstar“ endete, liegt der Volksmusiker keineswegs auf der faulen Haut, sondern befindet sich derzeit in Vancouver, um dort eine neue „Das Traumschiff“-Folge zu drehen. Auch die Schlagerfans dürfen sich freuen, denn kommenden Monat kehrt der 40-Jährige endlich mit seiner nächsten Musiksendung zurück.

Florian Silbereisen meldet sich aus Vancouver – er verspricht „bombastische“ Schlagerstrandparty

„Liebe Grüße aus Vancouver“, frohlockt Florian Silbereisen in einem neuen Instagram-Video, das den Schlagerstar (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger) vor der verhangenen Skyline der kanadischen Metropole zeigt. Während dort Szenen für eine neue „Das Traumschiff“-Episode entsteht, ist der 40-Jährige in Gedanken bereits bei „Die große Schlagerstrandparty 2022“. Bereits im Vorjahr fand die Show in Gelsenkirchen statt und bekommt nun, am 9. Juli ab 20:15 in der ARD, eine Zweitauflage.

„Die Stimmung wird mit Sicherheit bombastisch“, verspricht Silbereisen, der nach einer ungewohnt langen Pause nun endlich wieder zu einer Schlagershow lädt. Selbst von schlechtem Wetter, wie er es derzeit in Vancouver erlebt, werde man sich im Fall der Fälle am 9. Juli nicht die Laune verhageln lassen: „Das kann nur ein ganz toller Abend werden“, schwärmt der 40-Jährige.

Nächste Florian-Silbereisen-Show mit vielen Schlagerstars – alte Bekannte in Gelsenkirchen am 9. Juli

Die bisherige Gästeliste verspricht tatsächlich gute Unterhaltung, obwohl man offenbar einmal mehr auf altbekannte Silbereisen-Kollegen wie Andreas Gabalier, Jürgen Drews oder Matthias Reim setzt. Wer am 9. Juli in Gelsenkirchen live dabei sein möchte, hat derzeit noch die Chance, Tickets für die ARD-Sendung zu erwerben.

Um eine andere Schlagershow müssen die Fans indes derzeit bangen: Noch immer hält sich das ZDF bedeckt, ob „Die Helene Fischer Show“ in diesem Jahr produziert wird. Verwendete Quellen: instagram.com/floriansilbereisen.official