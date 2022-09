Hautenger Sport-Look: Melissa Naschenweng zeigt ihren durchtrainierten Body

Teilen

Melissa Naschenweng zeigt ihren durchtrainierten Body © Instagram: melissa_naschenweng

Melissa Naschenweng zeigt sich sexy beim Wandern in den Bergen. Die Schlagersängerin postete ein Foto im hautengen Sportoutfit.

Die Sängerin Melissa Naschenweng (31) postete nun ein Foto von sich auf Instagram, auf dem sie sich im Sportoutfit in den Bergen zeigt. Die 31-Jährige ist von hinten mit geflochtenen Haaren zu sehen. Sie trägt eine hautenge Leggins mit Cutouts. Außerdem hat sie einen One-Shoulder-Sport-BH an. Die Arme hat sie 32-Jährige seitlich in ihre Hüften gestemmt und blickt selbstbewusst über die Berggipfel.

Das Foto kommt sehr gut an, denn auf dem Bild wird die Sportlichkeit der Sängerin deutlich. Ihr ganzer Körper ist sehr durchtrainiert. Unter das Foto schreibt Melissa Naschenweng: „Begrluft inhalieren! Ein freier Tag in der wunderschönen Natur. Danke für eure unzähligen Kommentare zu ‚Kompliment‘! Ich freu mich riesig.“

Sommer, Strand und knappe Bikinis: Die heißesten Sommerlooks von Beatrice Egli, Christin Stark und Co. Fotostrecke ansehen

Die Fans lieben das sportliche Foto

Die Fans der 31-Jährigen lieben das Outfit und die sportliche Pose der Blondine. Jemand kommentiert: „Du siehst wunderschön aus!“ und ein anderer Fan schreibt: „Sehr sportlich“. Die Kleidung der Sängerin zeigt noch einmal deutlich, wie gut sie in Form ist. Die natürliche, bodenständige Art der Sängerin kommt bei ihren Fans sehr gut an.