Helene Fischer verrät: Mit diesem deutschen Superstar will sie ein Duett singen

Von: Lukas Einkammerer

Helene Fischer hat schon mit vielen anderen Musikstars zusammengearbeitet. Von einem Duett träumt die Schlagerqueen aber noch immer …

Ammersee – Was Helene Fischer (39) berührt, wird bekanntlich zu Gold – und mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern ist die „Null auf 100“-Interpretin heute die unangefochtene Königin des Schlagers. Ziele hat sie sich trotzdem noch reichlich gesetzt, vor allem wenn es darum geht, mit welchen hochkarätigen Gesangspartnern sie künftig ins Studio gehen möchte.

„Mit ihrer Stimmt bin ich groß geworden“: Helene Fischer will mit Céline Dion singen

Gesungen hat Helene Fischer in ihrer illustren Karriere schon mit etlichen Musikstars, sei es mit Peter maffay (74), Ex-Freund Florian Silbereisen (42) oder auch internationalen Größen wie Josh Groban (42) und Leona Lewis (38). Vor allem mit einer wahren Ikone der Popmusik will sie auch einmal unbedingt die Bühne teilen – und zwar mit niemand geringerem als Céline Dion (55).

„Ich habe ihre Show in Las Vegas besucht und kurz mit ihr gesprochen. Mit ihrer Stimme bin ich groß geworden“, erklärt Helene im Interview mit dem Radiosender Hit Radio FFH. Stilistisch unterscheiden sich die beiden Stimmwunder zwar schon deutlich, aber wie die Schlagerqueen mit ihren bisherigen Kollaborationen stets bewiesen hat, ziehen sich Gegensätze eben einfach an.

Der Sensationserfolg von Helene Fischer und Sarah Connor Die Karrieren von Helene Fischer und Sarah Connor sind sich gar nicht mal so unähnlich. Beide waren vor ihrem erneuten Durchbruch schon längst bekannte Namen in der Musikszene. Helene hatte sich mit einer Reihe erfolgreicher Schlageralben eine Fangemeinde aufgebaut und Sarah Connor kannte man als Jurorin bei „X Factor“, aus ihrer Reality-Show „Sarah & Marc Crazy in Love“ und als Interpretin international angehauchter Popmusik auf Englisch. Waren sie damals bereits Superstars, explodierten ihre Karrieren Jahre später dann so richtig. „Atemlos durch die Nacht“ katapultierte Helene Fischer 2013 von der Schlagerwelt an die Spitze der deutschen Popmusik und Sarah Connors Wechsel zur deutschen Musik mit dem Album „Muttersprache“ erwies sich 2015 als ein kommerzieller Geniestreich. Auch hier gilt eben: Wer sich musikalisch und künstlerisch weiterentwickelt, wird belohnt.

Nächster großer Hit? Helene Fischer will ein Duett mit Sarah Connor

Ein Duett mit Céline Dion wäre ein sensationeller Eintrag auf Helene Fischers ohnehin schon sehr beeindruckendem Lebenslauf. Auch in der deutschsprachigen Musiklandschaft gibt es vor allem einen Superstar, mit dem sie ein Duett singen will: Sarah Connor (43). Für ein Duett mit der einstigen X-Factor-Jurorin hat sich bisher jedoch „einfach noch nicht der richtige Moment“ ergeben – aber was nicht ist, kann ja auf jeden Fall noch werden.

Für das zehnjährige Jubiläum ihres Hits „Atemlos durch die Nacht“ hat sich Helene Fischer etwas ganz Besonderes überlegt: Fans können sie persönlich treffen. Verwendete Quellen: Deutsche Presse Agentur