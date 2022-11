Herz-Drama bei Wildecker Herzbuben: Wilfried schon achtmal operiert

Es fing mit einer kleinen Wunde an und mutierte zu einem OP-Marathon. Wildecker Herzbube Wilfried Gliem wurde achtmal operiert und muss nun neu laufen lernen.

Wildeck-Hönebach – Gemeinsam bilden sie das Gesangs-Duo „Wildecker Herzbuben“ und singen sich bereits seit 1989 in die Herzen der Volksmusik-Fans. Nun muss Wilfried Gliem (76) eine Zeit überstehen, bei der sein Partner Wolfgang Schwalm (68) nicht helfen kann – nach einer Odyssee im Krankenhaus muss Gliem nämlich wieder neu laufen lernen. Der 76-Jährige verbrachte seit Juni dieses Jahres 13 Wochen im Krankenhaus – fast ohne Unterbrechungen, berichtet Bild. Die Diagnose in Fachkreisen: Ulcus Cruris. Auf Deutsch: Wilfried hat eine chronische Wunde am Fuß, die ihn bereits achtmal in den OP-Saal beförderte.

„Es begann mit einer kleinen Wunde zwischen Ferse und Knöchel“, erinnert sich der Herzbube im Gespräch mit Bild. Das offene Bein musste behandelt werden und so kam Wilfried zum ersten Mal ins Krankenhaus und blieb drei Wochen. Als der 76-Jährige entlassen wurde, entzündete sich die Wunde aber und „es bildete sich abgestorbenes Gewebe“, erklärt Gliem die Umstände für seinen zweiten Krankenhaus-Aufenthalt.

Und es wollte nicht wirklich besser werden. „Die Wunde war hartnäckig und es dauerte lange, bis die Entzündung weg war“. Und während es auf Besserung zu warten galt, fing sich der „Herzilein“-Interpret im Krankenhaus auch noch Corona ein und musste auf die Isolierstation.

Sorge um Wilfried von den Wildecker Herzbuben: Der Volksmusiker hat einen regelrechten Krankenhaus-Marathon hinter sich (Fotomontage) © Future Image/Eibner/Imago

Wilfried Gliem will in zwei Monaten wieder die Bühne unsicher machen

Erst nach der Erkrankung konnte der Fuß weiter behandelt werden – es stand eine Hauttransplantation an. Wilfried Gliem wurde Haut von der Fußsohle über die betroffene Wunde am Fuß transplantiert. Das so entstandene Loch in der Fußsohle wurde schließlich mit einem Stück Haut aus dem Oberschenkel geschlossen. Aktuell liegt der einstige „Promi Big Brother“-Teilnehmer noch mit hochgelagertem Bein in der Horizontalen – ans Aufstehen und Laufen ist noch nicht zu denken.

Die Aufgabe steht dem 76-Jährigen nämlich noch bevor - Gliem muss nun neu laufen lernen. Da zeigt sich der „Zwei Kerle wie wir“-Interpret allerdings zuversichtlich und voller Tatendrang. Es müssen zwar noch einige „Nacharbeiten“ gemacht werden, aber in zwei Monaten will der Musiker wieder auftreten – im wahrsten Sinne. „Im Januar will ich auf der Bühne stehen“, verspricht Wilfried.