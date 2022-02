Wegen Liebesleben: Inka Bause platzt beim Frühstücksfernsehen der Kragen

Von: Chiara Kaldenbach

Schluss mit lustig: Inka Bause hat die Fragerei um ihr Liebesleben satt. Beim Frühstücksfernsehen platzt der Schlagersängerin nun der Kragen.

Berlin - Normalerweise kennen Fans Inka Bause (52) nur mit einem Lächeln im Gesicht. Stets gut gelaunt, sucht die Moderatorin seit über 15 Jahren nach der großen Liebe. Nicht etwa für sich, sondern für Bauern aus der Sendung „Bauer sucht Frau“. Doch während die Blondine Kandidat:innen (erfolgreich) verkuppelt, bleibt sie selbst alleine. Inka Bause und ihr Liebesleben - darüber spekulieren Fans und Medien seit langem. Solange, dass die Schlagersängerin nun die Nase voll hat. Beim Frühstücksfernsehen platzt ihr der Kragen.

Das Liebesgeheimnis um Inka Bause - Moderatorin seit über zehn Jahren Single?

Ganz nach dem Motto: Selbst ist die Frau, präsentiert sich Inka Bause als Powerfrau schlecht hin. Fest steht: Einen Mann braucht die ausgezeichnete Moderatorin nicht, um erfolgreich zu leben. Schließlich könnte ihr Karriere kaum besser laufen. Inka Bause gilt als das Gesicht für „Bauer sucht Frau“. Und das seit 15 Jahren. Gleichzeitig schafft sie es auch mit Schlagermusik nach ganz oben.

In Sachen Karriere ganz oben, in der Liebe hingegen schwebte Bause schon lange nicht mehr auf Wolke sieben. Für Fans und Medien ist das natürlich ein Grund für ständige Spekulationen. Seit der Trennung von Politiker Stefan Gebhardt (2011) veröffentlichte die 52-Jährige keine neuen Liebesneuigkeiten.

Trotzdem bleiben Fans und Medien stets neugierig. Wie sieht Inkas Bauses Liebesleben aus? Datet sie wieder? Oder ist sie gar nicht erst an einer neuen Liebe interessiert? Fragen über Fragen. Doch Inka Bause bleibt geheimnisvoll. Schließlich gebe es schlicht und einfach nichts Neues - und wenn sie jemanden morgen kennenlernen würde, kündigt sie an, dann würde sie übermorgen Bescheid sagen.

Inka Bause platzt der Kragen beim Frühstücksfernsehen - wegen Liebesleben

Die Fragerei bringt Inka Bause eigentlich nicht so schnell aus der Fassung. Vielmehr kann sie sogar über Journalisten-Fragen lachen. Schließlich ist sie es mittlerweile gewohnt, dass sich die Medien mehr für ihr Liebesleben, als für ihre Musik interessieren. Doch im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ erinnert sich die Starmoderatorin zurück an ein Interview im Frühstücksfernsehen. Die sonst so fröhliche Sängerin reagierte damals überraschend wütend auf die Fragerei.

Der Grund: Inka Bause plante im Frühstücksfernsehen, ihr Album zu promoten. Das ging jedoch völlig schief. Statt über Musik quatschten die Moderatoren ausschließlich über ihr Liebesleben. Und das um 6 Uhr morgens. Wie wütend sie wirklich war, offenbart sie nun im Podcast: „Ich bin echt ein Frühaufsteher. Aber ich quäle mich zu einem Frühstücksfernsehen, früh um vier Uhr stehe ich auf. Mit der Prämisse, ich promote mein Album und das Album ist nicht mal im Studio. Und es wird früh um sechs mit mir über Männer geredet. Dann krieg ich schlechte Laune. Das ist nicht der Deal. (…) Ich möchte gern euch eine Freude machen, aber bitte macht mir auch ne Freude.“

Eine Freude an diesem Morgen machte der Sender ihr jedenfalls nicht mehr - Ärgerlich, denn „Ich steck da soviel Herzblut und auch Geld rein.“ Doch Inka Bause wäre nicht Inka Bause, wenn sie nicht sagen würde, was sie denkt. Nur so nahm die Situation dann doch ein Happyend. Der Interview-Termin wurde nachgeholt und Inka Bause durfte ihr Album „Lebenslieder“ vorstellen.