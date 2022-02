Eben noch bei Florian Silbereisen: Schlager-Star enthüllt neuen Job

Von: Richard Strobl

Teilen

Karsten Walter und Marina Marx auf der Bühne. (Archiv) © IMAGO / Karina Hessland

Auch die Schlager-Stars wechseln immer mal wieder ihren Job. Ein neues Feld erkundet nun Karsten Walter.

Rügen - Er ist sicherlich nicht der Erste und wird auch nicht der letzte Schlager-Star sein, der sich in einem neuen Job-Umfeld versucht. Die Rede ist von Ex-Feuerherz-Sänger Karsten Walter. Er verkündete nun spannende News.

Nach dem Aus von Feuerherz hat es Karsten Walter mittlerweile auch solo zurück ins Rampenlicht geschafft. Dazu beigetragen hat auch seine Beziehung zu Sänger-Kollegin Marina Marx. Unter dem Titel „Neues Schlager-Traumpaar“ füllten sie die Zeitschriften. Doch auch mit seiner Musik ist Karsten erfolgreich und zeigte seine Tanz- und Gesangs-Talente kürzlich auch wieder bei Florian Silbereisen im TV.

Schlager-Star wechselt den Job: Karsten Walter bald im TV zu sehen

Doch jetzt geht er einmal mehr neue Wege!

Via Instagram verkündete Karsten nun, dass er bald in der RTL-Serie „LEON - Glaub nicht alles was du siehst“ - einem Spin-Off der Erfolgsserie GZSZ - zu sehen sein wird.

„Meine erste kleine Gastrolle - ich freue mich riesig! Jetzt wisst ihr auch, was ich auf Rügen gemacht habe“, schrieb er dazu. Außerdem verkündete Karsten, dass er in der Serie den Namen Linus tragen wird und einen Kite-Surfer darstellen wird.

Karsten Walter tritt damit in prominente Fußstapfen

Damit geht Karsten einen ähnlichen Weg wie Topstars wie Florian Silbereisen („Traumschiff“), Helene Fischer („Traumschiff“), Vanessa Mai („GZSZ“) oder Beatrice Egli („Sturm der Liebe“).

Karsten bleibt also immerhin dem Showbusiness treu. Einen anderen Weg ging zuletzt eine Sängerin, die ebenfalls erst kurz zuvor bei Florian Silbereisen auf der Bühne gestanden hatte. Sie kehrte zurück in ihren Job als Kindergärtnerin.