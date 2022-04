„Dein Lieblingsbruder“: Joey Kelly gedenkt Barby Kelly (†) mit emotionalem Geburtstagsgruß

Joey Kelly widmete seiner verstorbenen Schwester Barby emotionale Geburtstagsgrüße (Fotomontage) © Ferdinand Ostrop/dpa & Andre Lenthe/Imago

Die Trauer über den Tod von Barby Kelly (†45) war riesengroß innerhalb der Kelly Family. Zu ihrem Geburtstag gedachte nun Schlagerstar Joey Kelly seiner verstorbenen Schwester.

Köln - Am 28. April 2022 wäre Barby Kelly (†45) eigentlich 47 Jahre geworden, doch bereits vergangenes Jahr verstarb die Kelly-Family-Schwerster völlig überraschend nur 13 Tage vor ihrem Geburtstag an einer Lungenembolie. Ihre Geschwister haben die zuletzt sehr zurückgezogen lebende Sängerin allerdings natürlich nicht vergessen. Nachdem die Familienmitglieder bereits am 15. April, ihrem Todestag, der Verstorbenen gedacht hatten, gratulierten sie ihr nun posthum zu ihrem Ehrentag – dabei enthüllte Joey Kelly (49) ihr „Lieblingsbruder“ gewesen zu sein!

„Lieblingsbruder“ Joey Kelly trauert um Schwester Barby – Schlagerstar gedenkt ihr zum Geburtstag

Die Kelly Family hält zusammen – auch über den Tod hinaus: „Wir alle vermissen Barby“, gedachte Patricia Kelly jüngst ihrer Schwester, als sich deren Todestag zum ersten Mal jährte. Nun, nicht einmal zwei Wochen später, hätte die viel zu früh verstorbene Musikerin eigentlich ihren Geburtstag feiern sollen. Vergessen haben zumindest ihre Geschwister diesen trotz des Todesdramas allerdings keineswegs.

„Heute ist Barbys Geburtstag. Ich vermisse dich“, schrieb ihr älterer Bruder Joey Kelly bei Instagram und postete dazu eine Reihe an Bildern, welche die Kelly-Family-Berühmtheit in jungen Jahren auf der Bühne zeigt. Die Musikerin und der 49-Jährige scheinen ein inniges Verhältnis zueinander gehabt zu haben, wie der Extremsportler in seinem Post verriet: „Ich bin stolz, dass du mir gesagt hast, ich sei dein Lieblingsbruder.“

Kelly-Family-Mitglieder erinnern an Barby – Patricia und Joey Kelly widmen ihr emotionale Zeilen

Auch andere Mitglieder der Kelly Family gedachten Barby, darunter Patricia Kelly (52), die via Instagram einen Clip teilte, in dem sie einen Schrein der zu ehren der Folk-, Pop- und Schlagersängerin errichtet wurde. Die 52-Jährige erklärte, sie sei sich sicher, dass Barby „jedes Gebet für sie“ höre – was für eine schöne Geste von Patrica und Joey Kelly!

