„Wer kann, der kann!“: Jürgen Drews begeistert Fans mit 46 Jahre altem Video

Von: Jonas Erbas

1976 sang Jürgen Drews mit den legendären Les Humphries Singers den Hit „Without You“ – ein Video davon begeistert nun den Schlagerstar und seine Fans im Netz (Fotomontage) © Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Seit nahezu 50 Jahren steht Jürgen Drews als gefeierter Schlagerstar nunmehr auf der Bühne. Nun erinnerte der 76-Jährige an einen Auftritt, der ihn 1976 an der Seite der legendären Les Humphries Singers zeigt, und von dem es sogar einen Mitschnitt gibt. Für diesen wird der König von Mallorca von seinen Fans immer noch gefeiert.

Dülmen - Jürgen Drews (76) kann sich getrost auf die Schulter klopfen: Seit mehreren Jahrzehnten unterhält der Schlagerstar sein Publikum und hat sich mit Hits wie „Ein Bett im Kornfeld“ längst in die Herzen der Fans gesungen. Hier und da blickt der als König von Mallorca bekannte Musiker gern auf seine eindrucksvolle Karriere zurück.

Nun hat der 76-Jährige einen Clip gefunden, der ihn besonders begeistert: 1976 durfte er mit den Les Humphries Singers, einer Musikgruppe um den legendären Popmusiker Les Humphries (†67), im britischen Fernsehen auftreten. Ein Mitschnitt davon kursiert noch immer im Netz – und begeistert heute wie damals! Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Schlager: Jürgen Drews begeistert bei Les-Humphries-Singers-Auftritt – „Das war richtig gut“

Große Freude bei Jürgen Drews: Der Schlagersänger durfte einen Ausflug in seine eigene Vergangenheit machen und freute sich über ein jüngst aufgetauchtes Video, welches ihn 1976 an der Seite der Les Humphries Singers in der britischen Musiksendung „The International Pop Proms“ zeigt. Gemeinsam mit der Gospel- und Popgruppe sang er damals den Hit „Without You“ (zu Deutsch: „Ohne dich“).

„Wie schön, dass dieses Video jetzt im Netz aufgetaucht ist! Mich hat es umgehauen, was ich da alles für Koloraturen gesungen habe. Da wollte ich es wohl unbedingt wissen...“, erklärte der 76-Jährige auf seiner Instagram-Seite und offenbarte: „Ich war ja immer so tierisch aufgeregt, wenn ich auftreten sollte und habe immer gedacht, ich schaffe das nicht.“

Aufgeregt wirkt Jürgen Drews in dem musikalischen Mitschnitt allerdings ganz und gar nicht. Der in die Jahre gekommene Clip begeistert seine Fans noch heute: „Wer kann, der kann! ‚Without You‘ wären die Les Humphries Singers nicht so legendär“, kommentierte eine Followerin in Anlehnung an den im Clip dargebotenen Song.

„Wer kann, der kann!“: Mit seinem Video aus dem Jahre 1976 überzeugt Schlagerstar Jürgen Drews seine Fans auch über vier Jahrzehnte später noch © Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance & Screenshots/Instagram

Auch andere Schlagerliebhaber reagierten beeindruckt auf Jürgen Drews' gesangliche Darbietung: „Das war richtig gut, mein Lieber", lobte ihn ein Fan, während ein anderer staunte: „Oh Gott, da war ich noch nicht einmal auf der Welt."