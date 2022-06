Julian Reim gibt nach Grippe-Infektion Entwarnung: Ihm und Matthias Reim geht es wieder gut

Auf dem Weg der Besserung: Julian Reim gibt Entwarnung bezüglich seines und des Gesundheitszustands seines Vaters Matthias Reim (Fotomontage) © Star-Media/Andreas Weihs/Imago

Die Sorge um Matthias Reim war groß, nachdem der Schlagerstar krankheitsbedingt mehrere Konzerte hatte absagen müssen. Auch sein Sohn Julian Reim war zwischenzeitlich erkrankt. Nun geht es den beiden aber zum Glück deutlich besser.

Köln - Lange schien unklar, wie es um Matthias Reims (alle News zum Schlagerstar) Gesundheitszustand wirklich stand, nachdem der Schlagerstar gleich mehrere Konzerte krankheitsbedingt abgesagt hatte. Zwischenzeitlich hatte auch sein Sohn Julian, der den „Verdammt, ich lieb dich“-Interpreten auf dessen Tour begleitet hatte, mit den Folgen einer Grippe-Infektion zu kämpfen gehabt. Nun gibt es endlich Entwarnung!

Nach Konzertabsagen von Matthias Reim und Sohn Julian – Schlagersänger gibt Entwarnung

Konzertbegeisterte Schlagerfans schauten in den vergangenen Wochen teils in die Röhre: Matthias Reim und sein Sohn Julian hatten wegen Krankheit mehrere Shows abgesagt – eine Grippe-Infektion soll schuld an den Ausfällen in Nürnberg, Gera, Mannheim und anderen Städten gewesen sein, wie der 26-jährige Sohn des berühmten Schlager-Rockers via Instagram mitgeteilt hatte.

Bei „MDR um 4“ gab der Schlager-Newcomer (die größten deutschen Schlagerstars) nun schließlich auch die langersehnte Entwarnung: „Leider hat uns eine Grippewelle erwischt. Matthias hat es total ausgeknockt, ich habe ihn noch nach Hause gefahren. Danach noch mich ausgeknockt, uns alle. Es war gut, dass wir da unterbrochen haben, denn Gesundheit ist deutlich wichtiger. (...) Allen geht es gut, macht euch keine Sorgen!“

Matthias Reim und Julian holen ausgefallene Konzerte nach – Schlagershows im August und Dezember

Man werde „das nachholen, was wir verpasst haben“, versprach Julian Reim zudem – für ihn und Matthias Reim geht es etwas später in diesem Jahr zu den Nachholshows, die im August (Wolfhagen, Nürnberg, Gera) beziehungsweise Dezember (Mannheim, Köln, Neunkirchen/Saar) anstehen.

