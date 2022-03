Kastelruther Spatzen feiern im Juni wieder ihr großes Open-Air-Konzert - Karten sind schon erhältlich

Fans der Kastelruther Spatzen können sich freuen: bald gibt es wieder ein Konzert © IMAGO / POP-EYE

Schlagerfans aufgepasst: Die Kastelruther Spatzen kündigen ihr Open-Air-Konzert an. Es wird am 17. und 18. Juni stattfinden.

Jetzt ist es wieder so weit: Die Kastelruther Spatzen geben dieses Jahr im Juni wieder ein großes Konzert. Die Musikgruppe aus Südtirol wird ihre volkstümliche Musik zum Besten geben. Den Namen hat sich die Gruppe nach ihrem Heimatort Kastelruth gegeben. Bisher verkauften die Kastelruther Spatzen über 15 Millionen Tonträger und sind somit eine sehr beliebte Musikgruppe. Das Open-Air-Konzert wird am 17. und 18. Juni stattfinden.

In einem Facebook-Post gaben die Kastelruther Spatzen nun die Daten für ihr Live-Konzert bekannt. Sie posteten ein Video mit der Neuigkeit und schrieben dazu: „Liebe Freunde und Fans der Kastelruther Spatzen, nun ist es endlich so weit und wir dürfen Euch mit Freude mitteilen, dass am Donnerstag, 10. März der Vorverkauf für das Open Air vom 17. bis 18. Juni 2022 in Kastelruth eröffnet. Wir freuen uns auf ein tolles Open Air und Euch endlich wieder in unsrer Heimat begrüßen zu dürfen!“

Schlagerfans: Die Vorfreude ist groß

Die Fans der Musikgruppe freuen sich schon auf das Open-Air-Konzert. So gibt es einige Kommentare unter dem Facebook Post. Jemand schreibt zum Beispiel voller Vorfreude: „Oh wir freuen uns sooo sehr auf Euch! Endlich wieder Kastelruth! Liebe Grüße“ und ein anderer Fan kommentiert: „Super. Ich freue mich schon auf das Open Air!“ Organisiert wird das Konzert von den Kastelruther Spatzen und dem Verein Ski Team Seiser Alm. Der Vorverkauf findet bereits über die Homepage der Kastelruther Spatzen statt.