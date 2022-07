„Konnte das nicht glauben“: Jürgen Drews Tochter Joelina wusste nichts von seinem Abschied

Jürgen Drews Tochter Joelina wusste nichts von seinem Abschied © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Eibner

Jürgen Drews macht Schluss mit Schlager! Diese Ankündigung war ein gewaltiger Schock für die Fans. Selbst seine Tochter Joelina Drews ahnte bis zuletzt nichts.

Vor rund eineinhalb Wochen verkündete Jürgen Drews (77) traurige Nachrichten: Der „König von Mallorca“ geht in Schlager-Rente! Die Hiobsbotschaft eröffnete er den Fans in der großen Schlagerstrandparty von Florian Silbereisen (40). Obwohl der Sänger bereits davor angekündigt hatte, beruflich kürzer zu treten, hätte trotzdem niemand mit seinem Karriereende gerechnet. Auch Jürgen Drews Tochter Joelina (26) erfuhr eigenen Angaben zufolge erst kurz vor der TV-Show von den Rückzugsplänen ihres Vaters.

Gegenüber der Bild-Zeitung enthüllte die Popsängerin: „Ich habe erst einen Tag vor Papas Auftritt bei Florian Silbereisen von meiner Mama erfahren, dass er in der Sendung das Ende seiner Karriere bekannt geben wird. Ich konnte das erst gar nicht glauben und muss mich an diesen Gedanken erst noch gewöhnen.“

Joelina sei natürlich traurig über das Karriereende ihres berühmten Vaters. Gleichzeitig ist sie froh, dass der „Ein Bett im Kornfeld“-Interpret seine Gesundheit als Priorität sieht. Jürgen Drews leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit periphere Polyneuropathie, die zu Empfindungsstörungen, Schmerzen und Lähmungen in Armen und Beinen führen kann. Die Diagnose gab der Schlagerstar vor rund einem Jahr bekannt. „Ich verstehe seine Entscheidung und er hat das nach einer so langen Karriere nun wirklich verdient. Papa soll jetzt einfach nur noch an sich und seine Gesundheit denken“, betont Joelina.

Jürgen Drews ist eine große Inspiration für Tochter Joelina

Im Alltag bemerke die junge Musikerin, dass ihr Vater „langsamer“ geworden sei, „was auf sein Alter und seine Krankheit zurückzuführen ist.“ Als Beispiel führt Joelina auf: „Bei einer Radtour mit meiner Mama und ihm war er neulich nach kurzer Zeit plötzlich zehn Meter hinter uns. Früher fuhr er meistens vorweg.“

Im Gegensatz zu ihrem Vater gibt Joelina weiter musikalisch Vollgas. Am vergangenen Freitag brachte sie ihre neue Single „Breakup Song“ heraus, die an den Pop-Sound der 80er-Jahre erinnert. „Mir ist schon klar, dass ich in große Fußstapfen trete. Das ist für mich aber auch ein Ansporn“, verrät die Künstlerin. Zwar mache sie ganz andere Musik als ihr Vater, „aber seine Professionalität als Sänger und Showman haben mir immer imponiert“.