Protz-Einkauf: Laura Müller und Michael Wendler shoppen Weihnachtsdeko für hunderte Dollar

Von: Jonas Erbas

Teilen

In Deutschland wurde Michael Wendler vom Finanzamt gejagt, in den USA lebt er mit Ehefrau Laura Müller weiterhin in Saus und Braus: Bei Instagram zeigte sich das Paar nun beim Shoppen. Für mehrere hundert Dollar deckten sie sich mit kitschiger Weihnachtsdeko ein.

Cape Coral – Weil in Deutschland sowohl das Finanzamt als auch hinters Licht geführte Gläubiger Michael Wendler (50) im Nacken sitzen, verlegten der Schlagerstar und Ehefrau Laura Müller (22) ihren Lebensmittelpunkt nach Florida. Dort lebt das Paar ein regelrechtes Luxusleben – obwohl der 50-Jährige offiziell als insolvent gilt. Ihren Reichtum stellen die beiden nur allzu gern zur Schau; so auch bei einem protzigen Weihnachtsdeko-Shoppingtrip, den man sich nun gönnte.

Laura Müller und Michael Wendler shoppen Weihnachtsdeko – Kitsch-Kram für hunderte Dollar

„Wer die Qual hat, hat die Wahl“, verkündet Laura Müller freudestrahlend inmitten eines bunten Waldes aus übergroßen Plastiktannenbäumen in einem Instagram-Clip, der sie gemeinsam mit Michael Wendler in einem US-Supermarkt zeigt. Für die 22-Jährige kann es allem Anschein nach gar nicht kitschig genug sein: „Wir müssen den mitnehmen“, jubelt die Ehefrau des in Ungnade gefallenen Schlagerstars, als sie einen über zwei Meter hohen Nussknacker erblickt. Der allein kostet stolze 249 US-Dollar.

„Mein Herz schlägt für Weihnachten, es einfach das schönste Fest“, freute sich Laura Müller auf die anstehende Festzeit – und gönnte sich mit Ehemann Michael Wendler mal eben kitschige Weihnachtsdeko im Wert von mehreren hundert Dollar (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Laura Müller

Doch das reicht den beiden ehemaligen „Goodbye Deutschland“-Stars noch lange nicht: „Dieses Jahr wollten wir eigentlich was Besonderes machen“, erklärt Laura Müller den Shoppingtrip, bei dem sie fast schon provokativ darauf achtet, auch stets die Preisschilder mitzufilmen. Während die 22-Jährige einen Artikel nach dem anderen bestaunt, gibt sich Michael Wendler gönnerhaft: „Kriegst du Schatzi!“, versichert er ihr, ganz egal, ob es dabei um eine Plastiktanne (rund 600 US-Dollar) oder eine singende Grinch-Figur (rund 200 US-Dollar) geht. Was Schatzi will, bekommt Schatzi auch – immerhin ist bald Weihnachten!

Weihnachten in den USA – größer, bunter, heller: Traditionell wird das Weihnachtsfest in den Vereinigten Staaten zwar erst am 25. Dezember gefeiert, doch wie in den USA üblich geht es bereits in den Wochen davor überaus imposant zu. In den wohlhabenderen Vororten überbieten sich die Nachbarn mit festlich geschmückten Häusern, die wohl auch die ein oder andere Stromrechnung in die Höhe treiben dürfte. Die fraglos berühmteste Weihnachtsdekoration des Landes findet sich im Rockefeller Center in New York City. Dort kommen jedes Jahr insgesamt rund 125 Millionen Menschen, um den 20 bis 30 Meter hohen Weihnachtsbaum und dessen über 25.000 Lichter zu bestaunen.

Laura Müller in bester Vorweihnachtslaune – teurer Shoppingtrip mit Schlagerstar Michael Wendler

Zum Schluss haben Michael Wendler und seine Liebste derart viel Deko geshoppt, dass ihnen zeitweise sogar ein Supermarktmitarbeiter beim Tragen helfen muss. „Unsere Ausbeute ist amazing“, freut sich Laura Müller, die sich ihren Lebensstil inzwischen über den Paid-Content-Dienst OnlyFans finanziert. Für mehrere hundert Dollar nimmt das Paar unter anderem den übergroßen Nussknacker, einen schneebedeckten Plastikbaum, eine singende Santa-Claus-Statue und ein elektrisch betriebenes Rentier mit. Doch das Geld spielte da wohl keine Rolle, denn man habe „mehr gekauft, als ich gedacht hätte“, so die Influencerin.

Seitensprung mit Folgen: Die unehelichen Kinder der Promis Fotostrecke ansehen

Glücklicherweise haben die Wendlers ein entsprechend großes Auto, in dem sich die Einkäufe allesamt verstauen lassen. „Mein Herz schlägt für Weihnachten, es einfach das schönste Fest“, strahlt Laura Müller, während der Schlagerstar am Steuer sitzt und die Shoppingausbeute nach Hause fährt. Dort will das Paar seine Ruhe: Zuletzt zog Michael Wendler sogar vor Gericht, um die Privatsphäre von Laura Müller zu schützen – mit Erfolg! Verwendete Quellen: instagram.com/lauramuellerofficial, info-usa.de