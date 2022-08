Nach Rauswurf aus Mietshaus: Laura Müller und Michael Wendler wohnen im Wohnmobil

Von: Julia Hanigk

Teilen

Michael Wendler und Laura Müller wohnen jetzt scheinbar im Wohnwagen. © IMAGO/Arnulf Hettrich und Screenshot Instagram/lauramuellerofficial

Michael Wendler und Laura Müller zogen gerade aus ihrer Luxusvilla in Florida aus. Stattdessen sollen sich die beiden jetzt ein Wohnmobil zugelegt haben. Hinter den Kulissen scheint es beim Wendler zu krachen.

Cape Coral - Ein Jahr lang wohnten Michael Wendler (50) und seine Frau Laura Müller (22) in ihrem Haus bei Cape Coral. Jetzt wurde bekannt, dass sie die Luxusvilla verlassen haben, der Mietvertrag wurde nicht mehr verlängert. Während er behauptet, er wollte von sich selbst aus nicht mehr verlängern, heißt es von anderer Stelle, die beiden wurden von der Vermieterin gekündigt. Eigentlich wäre zwar noch bis Ende September bezahlt gewesen, aber schon jetzt haben sich die beiden offenbar für eine Wohnalternative entschieden.

Michael Wendler hat in Deutschland Steuerschulden

Obwohl der Schlagersänger in Deutschland einen Berg an Steuerschulden hat, leben er und seine Frau in Amerika auf großem Fuß. Yacht oder Designer-Klamotten, Influencerin Laura zeigt ihren Followern regelmäßig ihr Luxusleben.

Michael Wendlers ehemaliger Manager Markus Krampe bestätigte gegenüber RTL im Juni 2020 noch: „Michael hat derzeit rund 1,2 Millionen Steuerschulden beim Finanzamt.“ - Wie viel davon aktuell noch übrig ist, kann nur geschätzt werden. Für 4,5 Millionen Euro wurde sein Gestüt in Dinslaken verkauft, auch seine Villa in Florida ging für etwa 760.000 Euro über den Tisch. Hinzu kommen Einnahmen der GEMA und durch Laura Müllers Influenceraktivitäten, wie etwa ihrem OnlyFans-Account, sowie der angebliche Verkauf weiterer Wohnungen in Deutschland.

Wendler und Müller jetzt unterwegs auf vier Rädern

Laut bild.de sind der Wendler und seine 28 Jahre jüngere Freundin nun in ein luxuriöses Wohnmobil gezogen. Ein benachbarter Händler („Camping World“) soll dem Blatt bestätigt haben, dass das Modell „Thor Freedom Elite 22 F“ an Michael Norberg (Wendlers bürgerlicher Name) verkauft wurde – der Preis für ein derartiges Gefährt liegt zwischen 59.330 und 118.662 Euro. In dem Wohnwagen gibt es TV, Herd, Kühlschrank, Bad und Betten. Das Paar schaute sich schon im Januar einige Wägen an.

So sieht der Grundriss des Modells „Thor Freedom Elite 22 FE“ aus. © Screenshot freedom-motorhomes.com

Grund für den Wohnwechsel sollen laut bild.de Anzeigen der Finanzbehörde IRS und Einwanderungsbehörde USCICS sein, in denen es um Wendlers Steuer und Aufenthalt ginge.

Nachbarn der Wendlers lästerten nach deren Auszug über Laura Müller. Es sei ein „Albtraum“ gewesen, Müller wäre immer nackt im Garten herumgelaufen. Verwendete Quellen: bild.de; freedom-motorhomes.de