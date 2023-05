Schlagerlegende Heino verrät, warum er heute 1.635 Euro Rente bekommt

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Heino kennen die meisten als legendären Schlagerstar. Vor seiner Gesangskarriere hat der 84-Jährige aber eine Berufsausbildung abgeschlossen, die ihm heute eine gute Rente beschert.

Kitzbühel – Heinz Georg Kramm (84) kennen die allermeisten Menschen wohl eher unter dem Namen Heino. Der Schlagersänger hatte vor allem in den 60er und 70er Jahren großen Erfolg, unter anderem mit den Liedern „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ (1967) und „Blau blüht der Enzian“ (1972). Allerdings hat er auch eine richtige Berufsausbildung abgeschlossen.

Vom Bäcker zum Schlagerstar: Heino bekommt „schon seit neun Jahren Rente“

In den vergangenen Jahren hat er zwei verschiedene Abschiedstouren gegeben, auch die gesetzliche Rente erhält er „bereits seit neun Jahren“, wie TZ.de informiert. Heino hat in den 50er Jahren in Düsseldorf eine Berufsausbildung abgeschlossen und im Anschluss als Bäcker und Konditor gearbeitet. Das kommt ihm jetzt zugute: Er bekommt 1.635 Euro Rente im Monat.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Allein vom Singen sei das nicht möglich: „Viele meine Künstlerkollegen können nicht auf so eine Rente zurückgreifen“, schildert Heino, „Ich zum Glück schon, teilweise lebe ich auch davon.“ Bei Schlagerkollege und „König von Mallorca“ Jürgen Drews sieht das anders aus, er komme „gerade einmal auf 200 Euro im Monat“.

14 Top-Schlagerstars in der „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca erleben Werbung: Genießen Sie an zwei Abenden, in der bekannten „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca, 14 Schlagerstars, welche sonst nie auf Mallorca auftreten. Das Ganze können Sie mit einem Urlaub mit Sonne, Strand und Meer und zwei Eventabenden am 10. und 11. Mai 2023 bestens kombinieren. Hier gibt‘s alle Infos.



Mit dabei sind: voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Nik P. & Band

Rente, CD-Verkäufe und Auftritte: Vermögen von Heino auf 20 Millionen geschätzt

Verschiedene Medienberichte schätzen das Vermögen von Heino auf 20 Millionen Euro. Dies setze sich unter anderem aus den alten CD-Verkäufen, öffentliche Auftritte oder Neuauflagen von seinen Klassikern zusammen. Unter anderem mit der Metalband Rammstein stand Heino auf der Bühne. Aber auch Heino coverte Hits von Kolleginnen und Kollegen.

Vor seiner Schlagerkarriere hat Heino eine Ausbildung als Bäcker und Konditor gemacht. Diese beschert ihm heute eine recht ordentliche Rente. © IMAGO/Mike Schmidt; IMAGO/United Archives (Fotomontage)

Unter anderem interpretierte Heino folgende Lieder neu:

Haus am See (Peter Fox)

Sonne (Rammstein)

Junge (Die Ärzte)

Mit freundlichen Grüßen (Die Fantastischen Vier)

Promi sein heißt nicht gleich, dass eine hohe Rente sicher ist. Für Thomas Gottschalk gibt es im Monat beispielsweise nur 915,79 Euro. Verwendete Quellen: tz.de, merkur.de, vermoegen.org